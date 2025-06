Gran Galà del Calcio Abruzzese, si celebrano successi e protagonisti

Tutto pronto per la quarta edizione del Gran Galà del Calcio Abruzzese, l’appuntamento che celebra ogni anno i protagonisti e i momenti più belli della stagione sportiva appena conclusa.

L’appuntamento è per venerdì 20 giugno alle ore 21.00 al Pala “Dean Martin” di Montesilvano: una serata di gala, voluta e organizzata dalla LND Abruzzo, che renderà omaggio alle società, ai dirigenti, agli allenatori, agli atleti e alle atlete che hanno dato lustro al movimento calcistico dilettantistico abruzzese nella stagione 2024/2025.

Sarà una serata per ripercorrere le emozioni, le sfide e le imprese che hanno caratterizzato l’intera stagione calcistica regionale, mettendo in risalto non solo i risultati sportivi ma anche i principi e l’impegno che si esprimono dentro e fuori dal campo. Un’occasione per dare pieno riconoscimento al calcio dilettantistico regionale e al grande lavoro portato avanti ogni anno.

Nel corso della serata, alla quale parteciperà il presidente LND Giancarlo Abete, verranno consegnati anche i Premi intitolati a Pierluigi Di Berardino, storico dirigente del Comitato regionale, nati per celebrare l’Abruzzo che eccelle a livello nazionale.

Tra i premiati di questa stagione sportiva ci saranno Federica Di Criscio, calciatrice abruzzese attualmente in forza al Genoa Women, come miglior calciatrice; Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, miglior allenatore; Elio Di Toro dell’Audace Cerignola, miglior dirigente, insieme ovviamente a Daniele Sebastiani, presidente del Pescara. Infine, il Premio Speciale Pierluigi Di Berardino sarà assegnato a Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, e a Daniele Ortolano, per essere stati riconfermati rispettivamente vicepresidente vicario e vicepresidente della FIGC. Le premiazioni saranno intervallate da momenti di musica e risate, con la partecipazione straordinaria di Uccio De Santis, attore, comico e personaggio televisivo italiano

“Il Gran Galà rappresenta l’ultimo atto delle nostre stagioni sportive. Quest’anno abbiamo scelto di celebrarlo nello stesso luogo che ha dato avvio a questa annata calcistica e a questo nuovo quadriennio per il nostro Consiglio Direttivo, il Pala Dean Martin di Montesilvano – sottolinea il presidente LND Abruzzo, Concezio Memmo –. Per noi celebrare i protagonisti e le loro imprese è una grande gioia: ogni anno in questo evento le ripercorriamo consegnando Coppe e riconoscimenti a chi ha reso indimenticabile la nostra stagione con i propri successi. Ma la serata del Gran Galà è un vero spettacolo perché oltre all’assegnazione dei premi ci sono musica, cabaret, sorrisi e tanta, tanta emozione”.