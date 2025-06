Lanciano Sport Center in fermento per i play off

Sale l’adrenalina a Lanciano, dove l’attesa per i play off del Campionato di Serie C di pallanuoto è ormai palpabile.

La squadra del Lanciano Sport Center si prepara a disputare le due decisive sfide contro la sarda Promosport, valide per l’accesso alla Serie B. In caso di esito positivo, si tratterebbe di un traguardo storico per la pallanuoto frentana.

Il match di andata si disputerà a Cagliari il 18 giugno alle ore 16.30, mentre il ritorno è previsto per il 21 giugno a Lanciano alle ore 15. I ragazzi guidati da mister Francesco Mammarella voleranno in Sardegna con qualche giorno d’anticipo per prepararsi al meglio all’incontro.

“Tutti uniti per la Serie B – dichiara l’assessore allo Sport e vicesindaco di Lanciano, Danilo Ranieri –. Sarebbe una prima volta per la pallanuoto locale, ma anche un ritorno in Serie B, se pensiamo ai trascorsi calcistici della nostra città. Ci auguriamo che tutto vada per il meglio. Dobbiamo tifare e sostenere la squadra, a cui vanno i complimenti miei personali e dell’intera amministrazione per gli straordinari risultati ottenuti. Congratulazioni anche alla società, tra tutti al patron Franco D’Intino anche per la passione che mette in “vasca”, a tutto lo staff tecnico e ai collaboratori per il lavoro svolto in questi anni”.

Mister Mammarella: “I nostri atleti hanno disputato un campionato eccezionale e il primo posto raggiunto in classifica non era nelle previsioni, quindi è arrivato del tutto inatteso, grazie alla fattiva collaborazione di tutti, di staff e società . In questi giorni abbiamo pianificato il lavoro per farci trovare pronti per la prima di andata dei play off: avremo di fronte avversari validi. Dal canto nostro punteremo a disputare ogni incontro guardando alla singola partita in maniera positiva, e ce la metteremo tutta per raggiungere il miglior risultato possibile. Nella gara di ritorno contiamo sul supporto del pubblico casalingo che è stato sempre eccellente, che si è fatto sentire per tutto il campionato e spero ci sia vicino anche ora, dato che penso che costituisca il 14esimo uomo in… campo”.