'Segniamo e Doniamo per l'Airc' tra sport, partecipazione e solidarietà

Doppio successo per le squadre dell'Istituto Omnicomprensivo ‘Mattioli-D’Acquisto' di San Salvo all'ottava edizione del progetto interscolastico di calcio a 11 “Segniamo e Doniamo per l’AIirc”, iniziativa che unisce sport, solidarietà e impegno sociale.

I team sansalvesi si sono imposti nelle due finali andate in scena, in una bella cornice di pubblico, sul rettangolo verde dello Stadio Aragona di Vasto.

Nella prima gara, per le scuole secondarie di secondo grado, vittoria con il punteggio di 2-0 della squadra mista del ‘Mattioli-D’Acquisto’, composta da docenti, alunni, genitori e personale ATA, contro l’Omnicomprensivo “ Ciampoli-Spaventa” di Atessa.

Nella seconda, per le scuole secondarie di primo grado, affermazione di misura, 1-0, del ‘Mattioli-D’Acquisto' contro il Comprensivo “Spataro Paolucci” di Vasto.

Anche in questa edizione il torneo si è posto un nobile obiettivo: raccogliere fondi, su base volontaria, da destinare all’Airc- Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, delegazione Abruzzo e Molise, rappresentata dal Dott. Simone De Fabritis, ricercatore dell’Università ‘d’Annunzio’ di Chieti. Destinata all'Airc una somma di 3.858 euro.

Il progetto, coordinato dal docente Nicandro Gambuto, mira a sensibilizzare studenti e famiglie sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca scientifica. Lo scorso mese di ottobre gli alunni del triennio del liceo scientifico sansalvese sono stati protagonisti a scuola dell’incontro formativo con il ricercatore Dott. Domenico Mattoscio che ha illustrato le nuove cure messe a punto dalla ricerca per sconfiggere la malattia.

Questa iniziativa - spiega Gambuto - si affianca al progetto “Stappiamo e Raccogliamo per l'Airc" - 16^ edizione che coniuga salvaguardia dell’ambiente alla solidarietà in favore della ricerca oncologica attraverso la raccolta dei tappi di plastica

Ed è nello spirito di collaborazione e comunità che sono stati presenti anche Leonardo Mastrangelo della Ecologica Valtrigno, azienda leader nel territorio in ambito ambientale, ed Edoardo Camplone con Gianluca Di Giacomo della Kuehne-Nagel, multinazionale che conta oltre 80.000 dipendenti e circa 1.300 uffici situati in più di 100 paesi, uno dei principali fornitori di servizi logistici a livello mondiale. Le aziende hanno donato all’Airc i ricavi derivanti dalla raccolta di tappi promossa negli stabilimenti di Termoli e Modugno. Un’azione che vuole rappresentare un gesto simbolico ma potente, capace di trasformare la cura dell’ambiente in un atto di vicinanza verso le scuole, la ricerca scientifica e la lotta contro il cancro.

Sono stati presenti allo stadio, oltre ai dirigenti scolastici, gli amministratori dei Comuni di Vasto, San Salvo, Atessa e Lanciano che hanno patrocinato l’evento.

Una giornata di sport, partecipazione e solidarietà che unisce le scuole, le famiglie e le aziende del territorio in un grande abbraccio collettivo alla ricerca.