Gioia Atessa Calcio a 5, campionato vinto e promozione in Serie C2

Con la vittoria ottenuta al Palazzetto dello Sport di Cupello contro la Gianima Soccer – punteggio 8-6 – l‘Atessa Calcio a 5 festeggia la vittoria del Campionato di Serie D – Girone Vasto ed il salto di categoria in Serie C2.

“Ora possiamo scriverlo! C2 arriviamo anche noi! Ultima vittoria per aggiudicarsi finalmente il campionato – si legge in una nota del club rossoblù del presidente Luca Grappasonno – I nostri ragazzi concludono non semplicemente un campionato difficile, nonostante una sola sconfitta in tutto l’anno, la certezza la si è avuta solo al fischio finale dell’ultima di campionato! Complimenti ai nostri avversari per la lealtà dentro e fuori dal campo ma soprattutto complimenti a noi per aver vissuto un anno cosi intenso! Grazie a tutti voi che ci siete stati vicini sempre e complimenti a tutti i nostri avversari!”

Bilancio conclusivo: 26 partite, 21 vittorie, 4 pareggi ed una sola sconfitta per l’Atessa C5 guidata da mister Alessio Pasquini che ha chiuso il torneo in testa alla classifica con 67 punti, precedendo Torrevecchia Teatina (65) e Gianima Soccer (60).

Foto LND Abruzzo