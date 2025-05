Scuderia San Paolo in bella evidenza a livello nazionale al 'Pony Master Show' di Arezzo

La scuola federale “Scuderia San Paolo” degli istruttori Valentina Vagnozzi e Simone di Bonaventura, ha partecipato al prestigioso evento equestre di Arezzo, il Pony Master Show, che ha visto più di mille ragazzi in gara riportando in Abruzzo ottimi risultati e piazzando i propri binomi tra i migliori d’Italia.

La grande festa sportiva si è svolta all’Arezzo Equestrian Center dal 1° al 4 maggio 2025 ed è riservata ai giovani under 16 ed ai loro pony, con binomi provenienti da tutto il Paese. Durante la competizione i giovanissimi hanno potuto confrontarsi agonisticamente ma anche conoscersi e stringere nuove amicizie grazie al comune amore per i propri pony. Un momento di formazione e passaggio importante per chi da qui avvierà una carriera sportiva nel mondo equestre.

Per la Scuderia San Paolo sono scesi in campo Sofia Matricardi, Matilda Petrella, Giulia Santarelli, Giulia Del Conte, Zaira Paciulli e Lavinia Matteucci che firma 3 prove nette, senza commettere alcun errore. I risultati di spicco arrivano da Greta Guardiani, classe 2014, in sella a Freez De Be Soulac che nella prova dei GIOVANISSIMI altezza 105cm, firma un bellissimo 0/0 nella giornata di domenica piazzandosi 7ª, Riccardo Gabriele Lanzolla in sella ad HoldUp Des Hormeaux che dopo il percorso netto del venerdì, sabato osa nella gara a fasi chiudendo il percorso 0/0 e guadagnando la 7ª posizione di giornata della categoria SPERANZE altezza 100cm e posizionandosi al 19° posto nella classifica generale su quasi 100 binomi partecipanti.

Infine la giovanissima Margherita Di Nardo in sella a Demeter D’Url’Vent conquista la medaglia d’oro nella categoria SPERANZE altezza 100cm nella prova di giovedì, bissa il successo anche nella prova di venerdì e sabato con una altra prova netta si piazza, nella classifica generale delle tre giornate, ex aequo al primo posto con un’amazzone lombarda ma la medaglia d’oro generale viene assegnata, da regolamento, al miglior risultato della terza giornata tra i due contendenti e così Margherita Di Nardo conquista la seconda posizione nella classifica generale di categoria, portando a casa un importantissimo risultato visto il livello e l’elevato numero dei partecipanti.

E grazie anche ai risultati raggiunti in occasione del Pony Master Show è arrivata la comunicazione della Federazione Italiana Sport Equestri, Comitato Regionale Abruzzo, che ha scelto, in base ai risultati conseguiti durante la stagione, tre binomi per la partecipazione, a titolo individuale, al prestigioso evento di piazza di Siena a Roma. I tre binomi sono tutti tesserati con la Scuderia San Paolo e sono : Lorenzo Della Cagna su Big Sexy (Coppa del Presidente Cavalli),

Margherita Di Nardo su Demeter D’Hurl ‘Vent cat.B100 ( Coppa del Presidente Pony)

e Riccardo Gabriele Lanzolla su Hold Up des Ormeaux cat.B100 ( Coppa del Presidente Pony).



“Grande soddisfazione per la partecipazione dei nostri atleti a Piazza di Siena - sottolineano gli istruttori federali Valentina Vagnozzi e Simone Di Bonaventura- soprattutto perché si tratta di un risultato conquistato attraverso il lavoro costante con i ragazzi. Inoltre esprimiamo grande gioia per i risultati di Arezzo poiché il progetto pony della Scuderia che affianca l’attività agonistica dei ragazzi che invece montano i cavalli, rimane ambizioso e centrale ed è volto a dare la possibilità a tutti i giovani e giovanissimi cavalieri che hanno l’ambizione di crescere nel settore pony di farlo con progettualità e concretezza”.