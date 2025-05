Settima edizione dei Tre Borghi archiviata con numeri da record

L'evento podistico Tre Borghi ha riscosso un successo oltre misura, ricevendo ampi consensi tra i partecipanti (500) che hanno apprezzato l'accoglienza e l'impeccabile organizzazione targata Podisti Frentani.

Il percorso della settima edizione ha toccato Badia di Frisa, Frisa e in modo particolare Guastameroli, sede di partenza e arrivo per quest'anno. A dare colore e allegria anche i bambini e i ragazzi protagonisti su brevi distanze a loro dedicate.

Nella gara competitiva di 12,3 chilometri, al termine di un tracciato costellato da tutta una serie di ondulazioni, successo per Lorenzo Dell'Orefice (Atletica Vomano) davanti a Domenico Campitelli (Mistercamp Castel Frentano), Fiorenzo Mariani (ARL Dynamik Fitness), Alessio Bisogno (Mistercamp Castel Frentano) e Marco Macrini (Asd Piano ma Arriviamo).

Tra le donne, vittoria di Zoe Pretara (Atletica Civitanova), seguita da Barbara Mariano (Pretuzi Runners Teramo), Lorella Buzzelli (Runners Chieti), Serena Marcucci (Runners Chieti) e Loretta Cianflocca (Podisti Frentani).

A completare il programma, la passeggiata e il nordic walking, che hanno arricchito una giornata di sport favorita da sole e temperature dal sapore più estivo che primaverile.

Si è trattato di un'edizione più che valida, di una gara che vuole consolidarsi come classica nel panorama regionale delle corse podistiche abruzzesi e non poteva mancare la gioia degli organizzatori: "Un grazie di cuore al comune e alla Pro loco di Frisa, ai tanti volontari, agli sponsor, a Ferracavallo, The Fox e Tenuta Micoli che hanno impreziosito la non competitiva con le loro prelibatezze ma, soprattutto, agli oltre 500 partecipanti che ci hanno onorato della loro presenza".

Comunicato Stampa Podisti Frentani

Foto:Passione Corsa Mario Bomba