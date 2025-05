Bei riscontri a Lanciano alla tappa regionale del tour nazionale "BICIMPARO – Kinder Joy of Moving"

Grande partecipazione a Lanciano, al Parco Villa delle Rose per la tappa abruzzese del tour di BICIMPARO – Kinder Joy of Moving, promosso dalla Federazione Ciclistica Italiana con il coinvolgimento di tutte le regioni.

L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie, è stata curata dalla Scuola di Ciclismo Moreno Di Biase, in collaborazione con il Comitato Regionale FCI Abruzzo e la Polizia Stradale.

La giornata ha unito formazione teorica e attività pratica. Dopo una lezione introduttiva sulla sicurezza stradale e sull’uso corretto della bicicletta, tenuta da tecnici della Federazione e agenti della Polizia, i ragazzi hanno pedalato su percorsi attrezzati, con bici e caschi forniti dall’organizzazione. Tutti hanno ricevuto un gadget ricordo.

L’edizione 2025 del tour di BICIMPARO si distingue per i tanti contenuti proposti: mobilità sostenibile, sicurezza, ambiente, gioco e inclusione. Le tappe sono state selezionate con il supporto dei comitati regionali, per permettere la partecipazione anche di bambine e bambini non ancora tesserati. Obiettivo: far crescere giovani ciclisti consapevoli, motivati e rispettosi delle regole.

“È un evento itinerante a carattere nazionale che gira tutta Italia nel mese di maggio – ha spiegato Moreno Di Biase – ed è il secondo anno che lo organizzo in Abruzzo, proprio qui al Parco Villa delle Rose. Al mattino abbiamo coinvolto le scuole, mentre nel pomeriggio sono stati presenti i giovanissimi di tutta la regione. Il nostro scopo è far capire che in bici si gioca, ma si impara anche a rispettare le regole della strada”.

Alla presenza di alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale di Lanciano, oltre a quella di Mauro Marrone (presidente del Comitato regionale FCI Abruzzo), Maurizia Corradetti (componente della commissione nazionale giovanile per la Federazione Ciclistica Italiana), Giuseppe Bernardi e Matteo Ferro (tecnici federali), con lo svolgimento pomeridiano delle gare di abilità-sprint sono stati poi selezionati i migliori quattro giovani ciclisti che rappresenteranno l’Abruzzo (due della Scuola di Ciclismo Moreno Di Biase e due della Sangro Bike) alla finale di Viareggio in occasione del Meeting Nazionale dei Giovanissimi a metà giugno.

Il progetto BICIMPARO – Kinder Joy of Moving punta a promuovere stili di vita sani e i valori dello sport, avvicinando i più giovani al ciclismo in modo sicuro, educativo e divertente.