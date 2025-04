Coppa Abruzzo di Eccellenza femminile, trionfa il Bucchianico

A vincere l’ultimo trofeo della stagione del calcio femminile abruzzese è stato il Bucchianico, che al “Mario di Benedetto” di Pianella ha trionfato nella finale della Coppa Abruzzo di Eccellenza con un perentorio 4-0 sulle avversarie della Cantera Adriatica FC.

“Partita già in discesa nel primo tempo per le ragazze rossoblù - si legge in una nota della LND Abruzzo - grazie alle reti di Stivaletta e Di Sebastiano. Nella ripresa il Bucchianico legittima il risultato con il gol di Giuliani e poi suggellando il risultato ancora con Stivaletta”.

Al termine squadre premiate dai consiglieri della LND Abruzzo Fabrizio Acciavatti, Mauro Bassi e Massimo Valà, mentre a consegnare la Coppa alle ragazze vincitrici è stata la vicepresidente vicaria e responsabile calcio femminile Laura Tinari.