Quarantacinque edizioni e non sentirle: la Podistica delle Contrade corre ancora!

Anche quest’anno, il giorno del 25 aprile sarà caratterizzato come sempre a Montemarcone di Atessa dallo svolgimento della della Podistica delle Contrade, un classico appuntamento del circuito Corrilabruzzo UISP, che tocca la sua 45^ edizione.

Una manifestazione destinata sempre più a crescere e che deve la sua longevità all’impegno dell’Asd I Lupi d’Abruzzo, in sinergia con la Pro Loco Val di Sangro Atessa APS e al sostegno delle istituzioni: Comune di Atessa, Provincia di Chieti e Regione Abruzzo.

Per tutti i partecipanti il ritrovo è fissato alle 14:00 in piazza Ignazio Silone. La gara competitiva di 9,9 chilometri (partenza alle 17:30) assume quest’anno una particolare rilevanza in quanto valida come Campionato Regionale UISP Abruzzo e Molise di corsa su strada ed assegna il Trofeo Ivana Lannutti. Per i meno allenati spazio alla non competitiva di 4 chilometri (partenza alle 17:15) abbinata al Memorial Duilio Fornarola.

L’Asd I Lupi d’Abruzzo del presidente Massimo Petronio si distingue anche per la particolare attenzione che rivolge al settore giovanile e non possono mancare le gare a loro dedicate su diverse distanze (80, 150, 300, 500, 800, 1500 metri) con partenza dalle 15:30 in poi.

Per quel che concerne i premi al primo assoluto maschile e femminile la Coppa Duilio Fornarola, al secondo e al terzo classificato assoluto maschile e femminile premi in natura. Tutti i partecipanti riceveranno una busta con vino e pasta. Ai primi 3 delle categorie maschili e femminili sono previste coppe. Le premiazioni sono estese ai primi 5 gruppi partecipanti (gara competitiva e non) con premi in natura.

Per i neo campioni regionali UISP di ogni categoria è prevista una speciale medaglia celebrativa per potersi fregiare ufficialmente del titolo conquistato.

Si prevede una partecipazione massiccia di atleti che non mancheranno di apprezzare il cliché organizzativo, ben collaudato, dove l’impegno podistico si fonde con l’allegria di una festa collettiva.