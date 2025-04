Giovanili di calcio a 5, ecco campioni e campionesse d'Abruzzo

Epilogo nella cornice del PalaRoma di Montesilvano per i Campionati giovanili regionali di calcio a 5, con la disputa delle finali di categoria.

Al successo con la prima squadra in Serie C1 lo Sport Center Celano aggiunge altri due allori nelle categorie Under 19 e Under 17 superando in finale San Vincenzo Valle Roveto e Scanno C5, mentre i pescaresi della Cantera Adriatica sono i campioni 2024/25 dell’Under 15 prevalendo sull’Academy Celano. Le tre squadre proseguiranno il loro cammino scendendo in campo per le fasi nazionali.

Per quanto riguarda il futsal femminile al successo già conquistato dall’Accademia Pineto nell’Under 17 si è aggiunto quello della Fenice Academy che si è imposta sulla Fater Angelini nella categoria Under 15.

Così il responsabile del settore Calcio a 5 della LND Abruzzo, Salvatore Vittorio: “Congratulazioni alle squadre finaliste e ovviamente un in bocca al lupo a quelle vincenti, che difenderanno i colori dell’Abruzzo nelle fasi nazionali”.

“Alle cinque compagini – si legge in una nota del comitato regionale abruzzese della Lega Nazionale Dilettanti – vanno le congratulazioni della LND Abruzzo e gli applausi di tutti gli sportivi!”