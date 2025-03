Valter Argeo Di Gregorio nuovo Delegato ANSMeS per la provincia di Chieti

All'inizio del mese di marzo l'assemblea dell'ANSMeS, l'associazione nazionale che riunisce dirigenti, società sportive e atleti insigniti con le Stelle, le Palme e i Collari d'Oro e d'Argento dal CONI e dal CIP-Comitato Italiano Paralimpico, ha rieletto alla presidenza nazionale Francesco Consorti, storico dirigente della Federazione Canoa e Kayak.

Tra i primi provvedimenti assunti, quello relativo alla nomina del nuovo Delegato per la Provincia di Chieti che, su proposta del professor Marco La Verghetta, Delegato uscente, e del Presidente Regionale, professor Piero Natale, sarà il casolano Valter Argeo Di Gregorio che, nel 2023, è stato insignito della “Stella d’Argento” per meriti sportivi.

Di Gregorio è uno sportivo di lungo corso, conosciuto nella nostra regione soprattutto perché arbitro di calcio e di pallavolo. E’, infatti, un arbitro benemerito della FIGC che, dopo aver presieduto la Sezione AIA di Lanciano per oltre 10 anni e rivestito incarichi regionali e nazionali, è tuttora componente del Consiglio Direttivo e collabora con l’attuale Presidente Stefania Menicucci svolgendo attività di Osservatore Arbitrale e di formatore. Inoltre è arbitro inserito nei ruoli regionali FIPAV e dirige gare dei Campionati regionali organizzati dal CR Abruzzo e dal Comitato territoriale Sud Est.

Al momento del passaggio di consegne, avvenuto nei giorni scorsi, il neo Delegato ha voluto ringraziare in particolare il suo predecessore e abbozzare il suo programma.

“Il primo obiettivo – ha detto – è raccogliere le adesioni necessarie per la costituzione del Comitato Provinciale di Chieti. Cercherò poi di proporre anche nella nostra provincia alcune iniziative già avviate in altre parti d’Italia per promuovere lo sport in ogni settore della Società, coinvolgendo sia i giovani che gli anziani, non solo sotto l’aspetto agonistico ma anche formativo e culturale.”