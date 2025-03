Nuovo anno di sfide per la Wildlife School Lanciano

La Wildlife School Lanciano, guidata da Andrea Di Iulio, ha dimostrato nel corso del 2024 una continua crescita, promuovendo la pratica dello sport per tutte le età.

L'associazione ha mantenuto salda la sua missione di avvicinare bambini, ragazzi e adulti a discipline sportive che abbracciano l'attività fisica e il divertimento, come il pattinaggio in linea, il roller cross, il freestyle e lo skate to ski.

Un punto culminante dell'anno appena trascorso è stata la partecipazione al Trofeo Roller Skating Napoli dove la squadra ha dato il massimo, portando a casa un impressionante numero di podi, oltre a mostrare grande determinazione e spirito di squadra.

Ben 22 atleti della Wildlife School Lanciano hanno partecipato con grinta e passione al Trofeo Roller Skating Napoli, ottenendo eccellenti risultati nelle diverse categorie ed è stata una spedizione da ricordare per tutto l'entourage lancianese in attesa di tuffarsi a pieno regime nella stagione 2025.

Il medagliere è stato corposo con vittorie e podi importanti di Leonardo Donatelli e Isabel Gaeta nei primi passi, Alisia Di Iulio tra le giovanissime femmine, Francesco Donatelli tra i giovanissimi maschi, Anthony Gaeta tra gli esordienti maschi, Beatrice Pietrolungo tra le ragazze, Manuel Di Bello tra i ragazzi, Nicole Di Iulio tra le allieve donne, Bruno Di Castelnuovo e Juan Martin Mejia tra gli allievi uomini,

Molto bene gli atleti che si sono classificati tra i primi dieci tra cui Filippo Bellisario, Elio Mattia, Achille Airaghi, Matteo Amoroso, Alisia Mejia, Michela Torosantucci, Federico Marrone e Carola Turdó.

La squadra ha dimostrato grande compattezza e determinazione, contribuendo a costruire un anno ricco di soddisfazioni. Infine, un gruppo di atleti adulti ha partecipato nella categoria master over 40/50, confermando come lo sport non abbia età per merito di Andrea Di Iulio, Giuseppe Mattia, Marco Toriero e Francesco De Rosa.

La nuova stagione si prospetta stimolante e si punta sulla crescita dei propri atleti e sull'introduzione di nuovi corsi, con l'obiettivo di coinvolgere sempre più giovani e adulti in attività che uniscono il benessere fisico e l'amore per questo sport.

Con una base solida di successi e un team entusiasta in tutte le fasce d'età, le previsioni per il 2025 sono molto promettenti.