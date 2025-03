Il Lanciano FC ricorda Marcello Di Meco

Sono passati vent’anni da quel giorno, ma il ricordo di Marcello Di Meco è ancora vivo nel cuore di un’intera comunità che non lo ha mai dimenticato. Un ragazzo nel fiore degli anni, strappato troppo presto alla vita, proprio su quel campo di calcio che oggi porta il suo nome e dove si alternano piccoli e grandi calciatori nel quartiere Santa Rita di Lanciano.

Venti anni non hanno cancellato il dolore della sua assenza, ma hanno rafforzato il legame con il suo ricordo, trasformandolo in un simbolo di comunità e amore per lo sport.

Il Lanciano FC si unisce al ricordo di quanti lo hanno amato e gli hanno voluto bene".