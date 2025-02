A Villamagna il convegno tecnico regionale dei Giudici di Gara FCI Abruzzo-Molise apre la nuova stagione

Il tradizionale convegno tecnico regionale dei giudici di gara della Federazione Ciclistica Italiana (comitato regionale Abruzzo e delegazione regionale Molise) si è svolto a Villamagna presso la Sala Civica Massimo Sanminiato, situata nell'ex Palazzo Arcivescovile.

Questo appuntamento, ormai consolidato prima dell'inizio della stagione ciclistica, ha rappresentato un'importante occasione di aggiornamento e di confronto per i giudici di gara delle due regioni.

Organizzato dalla commissione regionale giudici di gara (CRGG) sotto la guida del presidente Gianluca Menicucci, il convegno ha offerto ai partecipanti l'opportunità di approfondire le novità regolamentari per la stagione 2025 e di discutere temi di grande rilevanza, come l'inclusione nello sport. Inoltre, sono state illustrate le nuove direttive delle norme attuative e si è dato spazio a un dibattito costruttivo sulle varie tematiche emerse.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali dell'amministrazione comunale di Villamagna, con la partecipazione del sindaco Amerigo Orlando che ha sottolineato l'importanza di ospitare un evento di tale rilievo in un territorio con una forte tradizione ciclistica. L'assessore allo Sport, Alessio D'Onofrio, ha ricordato la storia del Gruppo Sportivo Lunelli, attivo sin dagli anni '80, evidenziando il legame tra Villamagna e il mondo del ciclismo.

Tra gli interventi di rilievo, quello di Mauro Marrone (presidente del comitato regionale FCI Abruzzo e delegato FCI Molise), anch'egli giudice di gara, che ha elogiato il lavoro svolto dalla CRGG Abruzzo negli ultimi anni. Presenti anche i presidenti dei comitati provinciali di Chieti e Pescara, Michele Cataldo e Fausto Capodicasa, oltre ai direttori di corsa e ai rappresentanti delle scorte tecniche TRS.

I lavori sono proseguiti con gli interventi di diversi giudici che hanno relazionato sulle specifiche discipline. Particolarmente significativo quello di Gianni Passarelli (componente nazionale FCI della Commissione Nazionale Giudici di Gara) che ha ribadito l'importanza del dialogo e della collaborazione tra tutte le componenti che operano nel ciclismo, specialmente durante le gare.

Un contributo di grande valore è stato offerto dal commissario tecnico della nazionale di paraciclismo Pierpaolo Addesi che ha illustrato l'attività paralimpica e i valori fondamentali che essa esprime. Durante il convegno, è stata inoltre presentata la relazione di fine anno e del quadriennio olimpico da parte della CRGG.

Uno dei momenti salienti dell'incontro è stata l'ufficializzazione della nuova composizione della CRGG. Dopo 15 anni di servizio, Luciano Di Giacomo ha lasciato il suo incarico, con l'ingresso di Adriano Di Furia che andrà ad affiancare Alessandro Garzarella, già presente negli ultimi due quadrienni olimpici.

Durante l'evento, sono stati assegnati alcuni importanti riconoscimenti a Pio Galanti (giudice benemerito) e a Gianluca Menicucci che ha brillantemente superato l'esame a Bourges, in Francia, nel mese di ottobre, nonchè premiato come commissario nazionale élite mountain bike. Questo risultato rappresenta un grande traguardo per la FCI Abruzzo, che ora vanta due commissari élite (Giulia Marrone per la strada e Gianluca Menicucci per il fuoristrada) e ben quattro giudici nazionali attivi. Sono stati inoltre presentati i tre nuovi giudici di gara regionale: Francesca Seca (Teramo), Sara Ismail (Pescara) e Iolanda De Florio (Chieti).

A chiusura della giornata, tutti i partecipanti hanno condiviso una cena conviviale con un brindisi finale per inaugurare ufficialmente la stagione ciclistica 2025, all'insegna della collaborazione e della passione per questo sport.