Unibasket Lanciano campione regionale Under 17 Eccellenza

Nell’ultimo atto a livello regionale del Campionato Under 17 Eccellenza, l’Unibasket Lanciano fa l’impresa e ribaltando il parziale della gara di andata (vinta dagli ospiti 65 a 63) domina nettamente la Roseto Academy conquistando meritatamente il titolo di campione regionale!

La gara è sentitissima, entrambe le squadre in campo vogliono la vittoria, e in un Palazzetto dello Sport degno delle migliori cornici di pubblico (presenti al completo gli atleti e lo staff tecnico delle due squadre maggiori di Pescara e Lanciano) si dà il via alle ostilità.

Coach Fabio Di Tommaso disegna l’Unibasket con uno starting five composto da Celocia, Giampaolo, Del Prete, Ekhaguere, Sarr: i suoi ragazzi dal primo all’ultimo, non lo tradiranno dando vita ad un match di alto livello per grinta, voglia e determinazione ma anche per qualità tecniche di assoluto pregio. Tutti, quando chiamati in campo, hanno offerto il loro contributo per la causa!

I frentani partono subito bene con il primo parziale che recita 16-10 e con il + 11 con cui si chiude il primo quarto. Nel secondo i nostri ragazzi spingono ancora sul gas con due triple di Del Prete, una di Celocia ed i punti di Ekhaguere griffano il +13.

Nel miglior momento dei rossoneri, Roseto torna però a farsi sentire, riportandosi fino al 38-34 ma la truppa Unibasket rintuzza la rimonta andando alla pausa lunga sul 42-34.

Nel terzo quarto gli adriatici tornano sotto ma Lanciano allunga di nuovo con Celocia, Ekhaguere e Del Prete che firma il momentaneo 57-43.

L’ultimo quarto è ancora tutto rossonero con il 72-56 che arriva con la schiacciata Ekhaguere e la tripla di D’Incecco che arrotonda sul 77-58.

L’Unibasket è efficace in difesa e mortifera in attacco: il 79-60, matura con l’intercetto e la spettacolare schiacciata di Sarr che sigla il 91-66.

Gli ultimi quattro punti rosetani servono solo per le statistiche. Il tabellone luminoso segna il 91 a 70 che consegna il titolo di campioni ai ragazzi di coach Fabio Di Tommaso.

Un grande allenatore che insieme al fantastico staff composto dall’assistente Sara Domanin, e al fisioterapista Vincenzo Trentini ed al preparatore atletico Lorenzo Caporuscio ha forgiato un gruppo vero che, conscio del suo valore e delle sue qualità si prepara ora per la Fase Interregionale con l’obiettivo di arriva alle Finali Nazionali.

Si conferma vincente la sinergia stretta da anni con il Pescara Basket!

Unibasket Lanciano: Sarr 21, Sotera 0, Paolini 0, Ekhaguere 17, Di Sebastiano 0, D’Incecco 6, Del Prete 17, Celocia 11, Giampaolo 11, Di Pasquale 0, Cinalli 4, Mocci 4. All. Coach Fabio Di Tommaso, Ass. Sara Domanin, Prep. fisico Lorenzo Caporuscio, Fisioterapista Vincenzo Trentini.

Progressivi: 24/16, 42/34, 61/48, 91/70