Meeting nazionale di nuoto “Città di Lanciano", trecento in vasca

Trecento atleti, provenienti per lo più dal centro-sud Italia, parteciperanno, dal 14 al 16 febbraio, al secondo Meeting nazionale di nuoto “Città di Lanciano”, organizzata dal Lanciano Sport Center in collaborazione con il Comune di Lanciano, e che porta la firma della Federazione italiana Nuoto.

La kermesse è stata presentata nella struttura sportiva, a Lanciano, ed è stata l’occasione per ricordare il medico sportivo Fiorello Pantaleo, stroncato nei giorni scorsi da una terribile malattia e che ha tanto dato allo sport, sia al calcio che alle discipline d’acqua. Ha collaborato per anni anche con il Lanciano Sport Center.

Poi attenzione sul nuoto e sullo sport in generale e sui giovani. Presenti, alla presentazione, Franco D’Intino, presidente del Lanciano Sport Center; il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, che ha portato il proprio saluto; l’assessore comunale allo Sport e vice sindaco di Lanciano, Danilo Ranieri; l’assessore comunale alle Politiche sociali, Cinzia Amoroso; Francesco Maria Confalonieri, medico dello sport e preparatore atletico; Domenico Fioravanti, campione olimpico di nuoto, e Michele Borgia, presidente della BCC Abruzzese di Cappelle sul Tavo.

“Al Meeting - ha spiegato D’Intino - ci saranno atleti tesserati Fin, appartenenti alle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti. Ogni atleta può gareggiare in serie o batterie e può partecipare ad un numero illimitato di gare”. Delfino, dorso stile libero, rana e misti saranno le specialità presenti. Al termine delle finali, del pomeriggio di sabato, si svolgerà “L’Australiana- Trofeo Akron”, alla quale parteciperanno i primi 8 tempi assoluti, maschili e femminili stabiliti nelle eliminatorie di venerdì 14 febbraio. All’interno del Meeting è stata inserita anche una gara di nuoto paralimpico. “Sarà un momento - ha rimarcato D’Intino - di grande formazione e inclusione, capace di rendere questa manifestazione davvero di tutti”.



Confalonieri ha ribadito il valore sociale dello sport e di queste iniziative che aiutano i ragazzi che crescono ad avere un corretto rapporto con la propria corporeità e, quindi, con se stessi. Ed è questo anche il tema del convegno “Preparare il futuro: allenamento, etica e inclusione nello sport giovanile” che, sempre su iniziativa del Lanciano Sport Center, si svolgerà venerdì dalle 10.30, al Polo museale “Santo Spirito” a Lanciano, con la partecipazione di Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana Nuoto. Al convegno prenderanno parte, oltre agli amministratori comunali, Enzo Imbastaro, presidente Coni Abruzzo; Roberto Del Bianco, consigliere federale Fin; Fioravanti e Confalonieri; Antonio Tartaglia, campione olimpico di bob e preparatore atletico; Maria Giulia Vinciguerra, presidente dei Corsi di laurea di Scienze motorie dell’Università degli studi dell’Aquila; Franco Bertoli, ex capitano olimpionico degli azzurri del volley e mente coach; Pierpaolo Addesi, commissario tecnico della Nazionale di ciclismo paralimpico e la lancianese Ilenia Colanero, campionessa di nuoto pinnato e apnea e atleta di paraciclismo.

“Il Meeting - ha detto Amoroso - punta a promuovere il territorio frentano e ad affermare sempre più quelli che sono i valori e l'etica dello sport ed, in particolare, del nuoto”. “Lo scorso anno - ha ricordato Ranieri - c’è stata una pacifica invasione di atleti in città, erano circa 450, più genitori e accompagnatori… Una bella vetrina che ci piace promuovere. La valenza nazionale della manifestazione è frutto di una crescita del movimento natatorio sul territorio. Portare campioni e campionesse in città significa dare l'opportunità ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze e alle loro famiglie di vedere dal vivo i risultati che i propri figli e le proprie figlie possono raggiungere con lavoro, organizzazione e disciplina”. Anche Borgia ha evidenziato “l’impulso sociale della manifestazione e come la Bcc sia sempre presente ad appuntamenti che valorizzano il territorio e, in particolare, i giovani”. Taglio del nastro domani, 14 febbraio, alle 15.30.



Il Lanciano Sport Center è il primo centro acquatico al coperto della provincia di Chieti per grandezza e offerta sportiva.



L’impianto natatorio è a servizio delle squadre agonistiche di nuoto, pallanuoto per la serie C (Marche-Abruzzo-Molise), sincronizzato e salvamento.

Il bacino di utenza coinvolge una moltitudine di Comuni presenti all’interno di una vasta area con un raggio di distanza di 30-35 km, per un totale di circa 83.000 abitanti.

La struttura ha attualmente attivi circa 2.500 abbonamenti tra palestra e piscina. L’incremento rispetto alla stagione passata è di circa il 60% ed è destinato a crescere considerando un secondo e un terzo step di iscrizioni nei mesi di febbraio e aprile.