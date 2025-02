Vanessa Cappellone migliore abruzzese ai Campionati Italiani Juniores di nuoto artistico

Una grande prova per Vanessa Cappellone in occasione dei Campionati Italiani Juniores di nuoto artistico, che si sono svolti a Ostia dal 7 al 9 febbraio scorsi.

L’atleta dell’H2O Sport, impegnata nella coreografia di Solo, ha portato a casa il 24° posto su 52 partecipanti ed è stata la migliore atleta abruzzese della competizione.

Nella gara di obbligatori ottima prestazione per la stessa Cappellone e per Sofia Papalia che hanno ottenuto il pass di qualificazione per i Campionati Italiani Primaverili nella categoria Juniores.

Ora le ragazze guidate dalle allenatrici Manuela Simeoni e Francesca Di Chiacchio possono lavorare sodo in vista dei Campionati Assoluti di Riccione in programma dal 13 al 16 marzo. L’ottima stagione della squadra biancorossa continua e le soddisfazioni sono destinate ad essere ancora tante da qui alla fine.