Poker di vittorie di fila per il Lanciano Sport Center

Una partita intensa e combattuta ha visto il Lanciano Sport Center imporsi per 13-11 contro il Castelli Romani, nella sfida casalinga valida per il Campionato di pallanuoto di Serie C.

I frentani hanno avuto la meglio su una squadra coriacea, in un incontro caratterizzato da continui e velocissimi capovolgimenti di fronte.

Il commento del coach del Lanciano, Francesco Mammarella: “Le squadre hanno lottato palla su palla, offrendo una buona prestazione. Abbiamo sentito la mancanza in acqua del nostro difensore Gianluca Della Monache, ma nonostante ciò abbiamo mantenuto e gestito il vantaggio acquisito dall’inizio della gara. Tuttavia, non siamo mai riusciti ad allungare per assicurarci una certa tranquillità. È stata una partita nervosa, ma questa vittoria contro una compagine difficile ci dà morale e punti preziosi”.

E’ la quarta vittoria consecutiva del Lanciano, che è in testa alla classifica.

Il prossimo incontro vedrà il Lanciano Sport Center impegnato domenica 9 febbraio alle ore 14 contro l’Italica, ad Acilia.