I Lupi d'Abruzzo 'si scaldano' per la nuova stagione

Comincia a scaldarsi l’atmosfera in casa Asd I Lupi d’Abruzzo che si prepara all’ennesima ed emozionante esperienza nel panorama delle corse podistiche.

Il pranzo sociale di inizio anno, programmato per domenica 26 gennaio a partire dalle 12:30 presso l’hotel-ristorante La Masseria a Piazzano di Atessa, è l’appuntamento clou per rendere merito all’attività dei dirigenti e degli atleti che contribuiscono al successo del gruppo guidato dal presidente Massimo Petronio.

È anche l’occasione per fare il punto sull’attività e sui preparativi in ambito organizzativo per la Podistica delle Contrade a Montemarcone di Atessa il 25 aprile, il Memorial Duilio Fornarola-Duilio Run il 22 giugno in pieno centro ad Atessa e la 6/8 Ore di Paglieta il 27 dicembre.

Il pranzo sociale, primo atto di una lunga ed estenuante stagione a ritmo di corsa podistica, è un momento che vuole unire passione per questo sport e divertimento, coinvolgendo atleti di tutte le età, famiglie, amici, ospiti e sponsor per celebrare in grande stile il 44° compleanno.