Trofeo CONI Winter, ottimi risultati per gli atleti abruzzesi

Si è conclusa la mini Olimpiade dei giovanissimi atleti del Trofeo Coni Winter che hanno animato per tre giorni le stazioni sciistiche e le piste sul ghiaccio abruzzesi. Una valanga sorridente e motivata di ragazzi che hanno gareggiato forti del loro sogno, quello di seguire le orme dei grandi campioni.

E’ stato un gioco di squadra tra cinque comuni, Ovindoli, Celano, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio e Roccaraso, che si sono uniti per offrire ai numerosissimi ospiti provenienti da tutte le regioni d’Italia il volto migliore della regione. “E’ stata un’occasione – ha detto il presidente del Coni Abruzzo Enzo Imbastaro – per dimostrare che siamo in grado di reggere il confronto con regioni più collaudate da un punto di vista montano e per mostrare le nostre bellezze artistiche e culturali. Speriamo di aver gettato le basi per successivi ritorni anche grazie all’affettuosa accoglienza che questi paesi hanno saputo regalare come padroni di casa”. Dello stesso parere è la vice presidente Coni Abruzzo Alessandra Berghella: “L’obiettivo per noi è sempre quello di veicolare gli autentici valori dello sport in questi ragazzi ossia il rispetto per l’altro, la gioia di partecipare e la condivisione di una passione sportiva. Tutti cercano di vincere, ma sempre in un sano spirito di competizione che è fatto anche di sofferenza per le sconfitte, ed è questo che li fa crescere bene”.

Gli atleti abruzzesi partecipanti sono 24 in tutto e si sono cimentati in 4 delle 8 discipline previste nel torneo ossia in sci alpino, sci di fondo, snowboard e triathlon. Allenatori e federazioni locali sono molto soddisfatti dei risultati raggiunti dai 24 giovani atleti provenienti da varie località dell’Abruzzo.

Riccardo Pisano, presidente della Federazione regionale triathlon: “E’ la prima volta che partecipiamo ad una competizione nazionale con il Winter Triathlon ossia corsa, bicicletta e sci di fondo. La competizione si è svolta a Campo Felice e le condizioni meteo non ci hanno aiutato, ma i 4 ragazzi abruzzesi accompagnati dalla professoressa Concetta Macino sono rimasti entusiasti e si sono piazzati a metà classifica su tutte le regioni partecipanti. Vengono da vari luoghi dell’Abruzzo come Tortoreto, Pescara, Villetta Barrea e Opi”.

Arturo Como, presidente della Commissione Fondo Abruzzo e dello Sci Club Alfedena: “Hanno partecipato 6 ragazzi legati agli Sci Club di Pescocostanzo, Barrea e Opi accompagnati dal tecnico Biagio Di Santo, ex campione del mondo di sci di fondo categoria Juniores e per 15 anni in squadra Nazionale. I partecipanti sono stati molto motivati e hanno finito le gare nonostante le condizioni avverse che è poi il nostro obiettivo principale. Sono ragazzi che hanno iniziato da poco a gareggiare e questo evento li ha portati a condividere una passione comune con gli altri giovani atleti italiani, un momento di crescita enorme per loro, un sogno come dice lo slogan del Coni. Qualcuno già ha le Olimpiadi come obiettivo”.

Soddisfatti anche Angelo Ciminelli, presidente regionale della Fisi (Federazione italiana Sport Invernali) che sottolinea la conquista della medaglia d’argento di Matteo Anfosso nella specialità Gigante sci alpino (tecnici accompagnatori Gabriele Federici e Vittorio De Blasis) e Manuele D’Eramo, allenatore della Lele Snowboard Academy dell’Aquila che ha portato i suoi 4 agguerritissimi allievi.

Partecipanti per l’Abruzzo al Trofeo Coni Winter Specialità

Triathlon: Alessandro Celi, Carla Cimini, Edoardo Martini, Laura Palozzi Specialità Sci di Fondo: Ilenia Sforza, Serena Finamore, Claudia Caputo, Federico Orsini, Filippo Colamarino, Federico Domitri Mercas, Biagio Di Santo.

Specialità Sci Alpino: Matteo Anfosso, Cesare Enrietti, Luca Salvatori, Giorgia Gannello, Sofia Mummolo, Adriano Nuccetelli, Aurora Di Stefano, Dafne Colantoni e Giammarco Gentili.

Specialità Snowboard: Rocco Scenna, Alessandro Covani, Leonardo Francesco Vicini, Li Asherzichen