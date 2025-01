Trofeo CONI Winter 2024, in scena l'Abruzzo montano

Si avvicina l'appuntamento con la terza edizione del Trofeo CONI Winter, la più importante manifestazione multisportiva italiana riservata agli atleti under 14, che quest'anno si svolge in Abruzzo ed è in programma dal 16 al 19 gennaio, dopo la posticipazione causa meteo dello scorso dicembre. Vanno in scena da venerdì a domenica L'Altopiano delle Rocche (nei comuni di Celano, Ovindoli, Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio) e Roccaraso che sono già pronti ad ospitare questo importante evento che coinvolge circa 800 atleti e tecnici provenienti da tutta Italia (foto in allegato di Roberto Di Tondo CONI), i quali si affrontano in 8 discipline della Federazione Italiana Sport Invernali (sci alpino, sci di fondo e snowboard), della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (curling, hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico e short track) e, per la prima volta, della Federazione Italiana Triathlon, che permette ai ragazzi di misurarsi nel "winter triathlon".

Ieri a L'aquila si è svolto intanto il prologo di questa densa manifestazione con il seminario dal titolo "21 Tappe insieme per l'equità di genere nello sport italiano" organizzato dal Coni e dalla Fondazione Milano/Cortina 2026 in collaborazione con l'Università degli Studi dell'Aquila che ha visto la partecipazione di una folta platea di studenti coordinati dalla professoressa Maria Giulia Vinciguerra, presidente dei corsi di laurea in Scienze Motorie, la quale ha sottolineato "l'importante obiettivo delle pari opportunità nello sport che purtroppo ha ancora i freni tirati sulle donne, sia come numero di tecnici che come numero di atlete" (foto di gruppo in allegato).

Le gare prendono il via venerdì 17, così come la cerimonia di apertura che, nella stessa giornata, alza ufficialmente il sipario sulla manifestazione. Il concept della cerimonia, in programma alle ore 17 in Piazza IV Novembre, a Celano, è radicato nei valori olimpici di amicizia, rispetto ed eccellenza, così come nella valorizzazione del territorio abruzzese e delle sue tradizioni.

La cerimonia simboleggia l'unione tra sport, cultura e natura, riflettendo l'essenza dell'Abruzzo con un percorso che tocca i comuni ospitanti. Le località di Roccaraso, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Ovindoli e Celano rappresentano i punti focali di un viaggio simbolico attraverso i valori olimpici, l'ospitalità e la cooperazione tra le comunità.

Saranno presenti all'evento la Vice Presidente del CONI e vice campionessa olimpica nello slalom a Innsbruck 1976, Claudia Giordani, il Presidente del CONI Abruzzo e del Comitato Organizzatore, Enzo Imbastaro, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e le varie autorità locali, a partire dal sindaco di Celano Settimio Santilli, sul palco in rappresentanza di tutti i comuni coinvolti.

Ospiti d'eccezione come testimonial l'abruzzese Paolo Nicolai, argento nel beach volley a Rio 2016 assieme a Daniele Lupo e attuale direttore tecnico della Nazionale maschile, e Verena Steinhauser, azzurra del triathlon a Tokyo 2020 e Parigi 2024, che impreziosirà l'introduzione nel programma gare del winter triathlon. I due testimonieranno ai ragazzi che inseguono il sogno olimpico la loro esperienza fatta di sacrifici, speranze e successi.

Ma il legame a cinque cerchi è anche con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che sono rappresentati, al Trofeo, dalle mascotte Tina e Milo.