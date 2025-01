Doppio appuntamento abruzzese nel percorso del Giro d'Italia 2025

Il Giro d’Italia continua a scoprire l’Abruzzo, e l’Abruzzo a farsi scoprire da tutta l’Italia grazie a questa meravigliosa opportunità”: è quanto ha dichiarato il presidente della Regione, Marco Marsilio, a margine della presentazione della 108ª edizione del Giro d’Italia, tenutasi all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Con due tappe consecutive, in calendario il 16 e 17 maggio, l’Abruzzo si conferma terra d’elezione per il ciclismo e la promozione turistica. “L’Abruzzo- ha aggiunto Marsilio- è pronto ad accogliere la Carovana Rosa con una tappa da Castel di Sangro a Tagliacozzo, dove le nostre aree interne e montagne, quest’anno particolarmente innevate, saranno le protagoniste. Un grande scenario per una tappa importante. Il giorno successivo la ripartenza da Giulianova (destinazione Castelraimondo, nelle Marche, ndr.) offrirà nuovi straordinari scorci per raggiungere altre destinazioni”.