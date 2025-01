PalaBCC 'espugnato', prima vittoria casalinga per la Tenaglia Abruzzo Volley Altino

La seconda gara consecutiva in casa viola finalmente la legge non scritta che teneva relegata la Tenaglia Abruzzo Volley a 0 vittorie casalinghe: contro l’Imd Concorezzo arriva la prima vittoria al PalaBCC!

Il risultato, contrariamente agli altri incontri, non è mai stato messo in discussione, a partire dal un primo set perfetto concluso 25-12. L’effetto del neo coach Matteo Ingratta si è verificato fin da subito: gioco più fluido e colpi più determinanti. Significativi sono stati i 18 punti al centro di Martinelli, che accompagnati dalle solite prestazioni in attacco di Ndoje e in seconda linea di Tega, siglano una vittoria corale tanto attesa. Adesso bisognerà mantenere la stessa concentrazione per le restanti gare e per raggiungere l’obiettivo tanto sperato!

Coach Ingratta schiera Mennecozzi al palleggio, Maricevic opposta, le schiacciatrici Ndoje e Tega, le centrali martinelli e grazia e il libero Pisano.

Mister Delmati risponde con la palleggiatrice Marini, l’opposta Kavalenka, le attaccanti Tsitsigianni e Tonello, le centrali Frigerio e Piazza e il libero Rocca.

Partenza shock, ma questa volta a favore delle rossoblu. Nonostante il secondo time out di Delmati speso sul 10-1, l’andazzo del set non cambia e le abruzzesi conducono agilmente le danze fino al 25-12.

Le abruzzesi partono ancora forte, 6-2 al primo parziale. Da quel momento Concorezzo alza il ritmo e inizia l’inseguimento alle sue avversarie. Le rossoblu nel frattempo perdono certezze e il muro di Tsitsigianni su Vighetto porta il match in parità sul 22-25.

L’attaccante greca continua a martellare sul campo di casa e, in coppia con Kavalenka, fa il bello e il cattivo tempo. Il parziale continua su un altalena di vantaggi, che sul 25 pari si spezza e si congeda in favore delle rossoblu sul 27-25.

La frazione viene condotta su un equilibrio sostanziale, e il punto a punto viene interrotto da due attacchi consecutivi vincenti di Grazia e l’ultimo decisivo di Tega. Il 25-23 sigla il 3-1 e la prima vittoria in casa.

“Sono contento dell’atteggiamento perché col risultato è la conseguenza di una gara disputata con intensità e attenzione – dice Matteo Ingratta – Mi sarebbe dispiaciuto lasciare dei punti perché ho visto un buon approccio e un attenzione sopra la media. Faccio i complimenti alle ragazze per aver riazzerato le gare precedenti e mi aspetto di fare qualcosa in più rispetto a quello fatto finora. Da un punto di vista tecnico non è stata eccezionale: ci sono stati alcuni momenti in cui le squadre hanno concesso qualcosina e la palla in più difesa ha fatto la differenza sul risultato. È risaputo che le persone ad Altino sono di parole: questo mi ha fatto dire subito “sì” alla proposta del presidente.

“Abbiamo sentito tanto il viaggio, soprattutto nel primo set: quello ci ha penalizzato tanto – afferma tra le ospiti l’ex Kavalenka – A loro vanno i complimenti: non è facile cambiare allenatore durante la preparazione della partita e hanno dimostrato che quando c’è tanta voglia tutto è possibile. Nei momenti più decisivi noi non siamo state tanto lucide e questo ci ha penalizzato”.

Tenaglia Abruzzo Volley: Mennecozzi 3, Maricevic 12, Ndoje 15, Tega 8, Grazia 7, Martinelli 18, Pisano (L), Foresi 0, Vighetto 0. N.E.: Petrovic, Galuppi (L).

Imd Concorezzo: Marini 0, Kavalenka 21, Tsitsigianni 14, Tonello 15, Piazza 7, Frigerio 6, Rocca (L), Alberti 0, G. Bianchi 1, Ghezzi (L). N.E.: Brutti, Rosina, C. Bianchi, Pegoraro