Tenaglia Abruzzo Volley Altino-Imd Concorezzo, ingresso gratuito per la sfida di A2 al PalaBCC di Vasto

Per il secondo impegno consecutivo al PalaBCC di Vasto, la Tenaglia Abruzzo Volley Altino sarà impegnata a dare il massimo per l’importante scontro di Serie A2 femminile in programma domenica 12 gennaio alle 15:30.

Arriva l’Imd Concorezzo, diretta rivale della Tenaglia Abruzzo Volley e unica ad essere stata battuta nelle gare disputate finora.

Come le abruzzesi, anche le brianzole arrivano da una lunga serie di sconfitte che, questa volta al contrario delle rossoblù, ha fruttato loro 7 punti in classifica in più rispetto alle altinesi. Forte dell’ex di turno Kavalenka e della greca Tsitsigianni, Concorezzo proverà a strappare la sua prima vittoria esterna nell’ormai ‘infestato’ PalaBCC, ai danni delle locali che dovranno a tutti i costi violare le loro mura casalinghe.

Il presidente Aniello Papa chiama ancora a gran voce il pubblico abruzzese, convinto che dalla partita se ne vedranno delle belle. Coach Matteo Dell’Anna, intanto, ha continuato a infondere fiducia e motivazione nelle sue ragazze, ribadendo l’importanza di credere nel lavoro svolto in allenamento e di affrontare la prossima sfida con le giuste determinazione e cattiveria.

Il risultato della sfida con le lombarde darà un forte segnale per l’esito dell’intera stagione, con la convinzione che le rossoblu sapranno come ottenere il punteggio desiderato.

“Partita fondamentale quella che ci apprestiamo a giocare domenica contro Concorezzo – dice proprio Dell’Anna – Fare risultato è per noi di vitale importanza sia in termini di classifica che di morale per il prosieguo della stagione. Stiamo lavorando al meglio come sempre, consapevoli però che bisognerà mettere qualcosa in più a livello di presenza e voglia di squadra per ottenere il risultato”.

Il match tra la Tenaglia Abruzzo Volley e l’Imd Concorezzo andrà in scena domenica 12 gennaio alle ore 15:30 al PalaBCC di Vasto.

L’incontro sarà diretto dagli ufficiali Raffaella Ayroldi e Nicola Traversa.

L’ingresso al PalaBCC è gratuito per tutti a partire dalle 13:30 di domenica 12 gennaio.

Le altre sfide della 6ª giornata di ritorno del girone B del campionato di Serie A2 femminile saranno:

U.S. Esperia Cremona – Tecnoteam Albese Volley Como

Trasporti Bressan Offanengo – Volley Hermaea Olbia

Itas Trentino – Narconon Volley Melendugno

Nuovlì Altafratte Padova – Futura Giovani Busto Arsizio