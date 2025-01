Giuseppe Soria Ã¨ il nuovo allenatore dell'Atessa

Torna in panchina Giuseppe Soria.

Il tecnico vastese classe 1978 è il nuovo allenatore dell‘Atessa, nel Campionato di Promozione girone B, squadra nella quale ha già militato in passato da giocatore.

Dopo l’ultima esperienza, positivissima alla guida della Virtus Cupello nel 2022/2023, nuova opportunità per Soria, chiamato a risollevare le sorti di una squadra che è in evidente difficoltà, ultima della classe, al pari del Bucchianico, a quota 10 punti in classifica.

E’ il terzo allenatore stagionale del club rossoblù, dopo le precedenti esperienze con Claudio D’Arco e Angelo Bisci.

La nota dell’Atessa Calcio: “L’Asd Atessa Calcio è lieta di porgere il benvenuto al nuovo tecnico Beppe Soria, nostro indimenticato goleador in Eccellenza ed allenatore di provata esperienza e professionalità. A lui l’augurio di poter risollevare le sorti della stagione e raggiungere gli auspicati obiettivi in unione con l’intera famiglia rossoblù.“

Soria debutterà sulla panchina dell’Atessa nella sfida di domenica 12 gennaio, casalinga contro il Francavilla, autentico scontro salvezza della prima giornata del girone di ritorno del campionato.