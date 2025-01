Final four di calcio a 5, vincono sport ed entusiasmo

Si confermano un appuntamento fisso nel panorama sportivo regionale le Final Four di Calcio a Cinque, terminate al PalaRoma di Montesilvano e che hanno visto la partecipazione e l’entusiasmo di centinaia di ragazzi e ragazze di tutte le età.

La manifestazione, iniziata il 2 gennaio e conclusa il 6 nella nuova formula ha compreso le fasi finali della Coppa Italia maschile e femminile e della Coppa Abruzzo, maschile e femminile.

Giornate clou della manifestazione il 5, con il Futsal day dedicato al Calcio a Cinque femminile e con le finali dell’Under 15 e 17 femminile, dell’Under 19 e della serie D; e il 6 gennaio, con il Futsal day dedicato al maschile e alle finali di Coppa Italia.

“Ancora una volta è stata una grande festa di sport da ricordare per il movimento del Calcio a Cinque abruzzese. Le finali, ma anche le precedenti partite eliminatorie, i due appuntamenti del Futsal Day maschile e femminile, il Premio alla carriera ci hanno regalato grandi momenti di agonismo e passione, ricchi di spettacolo ed emozioni, dentro e fuori il campo, con un pubblico numerosissimo sugli spalti – dichiara Salvatore Vittorio, vicepresidente Lnd Abruzzo e Responsabile Calcio a Cinque – Il PalaRoma è stato una cornice perfetta e per questo ringraziamo l’Amministrazione comunale di Montesilvano, il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore allo Sport Alessandro Pompei che hanno da sempre creduto in questo evento, permettendone la realizzazione. Come sempre, le vere protagoniste di questa vetrina per il Futsal regionale abruzzese sono state le nostre società, i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Complimenti a tutte le Società vincitrici e grazie ai Presidenti che, con il loro impegno, serietà e fair play, hanno reso possibile la realizzazione di questo grande evento, frutto di un grande sforzo organizzativo per la LND Abruzzo.

Inoltre, il mio sincero ringraziamento va a tutti coloro che hanno fortemente voluto essere parte attiva della manifestazione, a partire dal presidente Concezio Memmo, a tutti i Consiglieri della LND Abruzzo e allo staff del Calcio a Cinque. Il Futsal abruzzese c’è, è una realtà ormai consolidata. – Conclude Salvatore Vittorio – La gioia più grande è rappresentata dai sorrisi, dalle lacrime di felicità, dagli splendidi momenti aggregativi che radicano in maniera profonda il senso di questo sport”.

Nel corso delle Finals sono stati eletti:

Migliore calciatrice Martina Sgravo (Sivel Legend)

Miglior calciatore Franco Ferroni (Superaequum Popoli Terme).

Il premio alla carriera Futsal Legend è stato invece assegnato a Mariangela D’Ambrosio, ex giocatrice di Calcio a Cinque, vincitrice di tre Scudetti e Supercoppe nazionali, scrivendo “pagine memorabili nel mondo del Futsal femminile”, si legge nella motivazione.

Le squadre vincitrici

Coppa Abruzzo U15 Maschile: Cantera Adriatica

Coppa Abruzzo U15 Femminile: Fater Angelini Abruzzo

Coppa Abruzzo U17 Maschile: Sport Center Celano

Coppa Abruzzo U17 Femminile: Accademia Pineto

Coppa Abruzzo U19 Maschile: Sport Center Celano

Coppa Abruzzo serie D: Sivel Legend C5

Coppa Italia Serie C2: Miglianisport

Coppa Italia Serie C Femminile: Sivel Legend

Coppa Italia Serie C1: Superaequum Popoli Terme