Mattia Di Vincenzo nuovo portiere del Lanciano FC

Chiusa l’esperienza in Promozione alla Bacigalupo Vasto Marina, se ne apre subito un’altra per Mattia Di Vincenzo.

Il portiere classe 1992 è un nuovo giocatore del Lanciano FC, in Eccellenza abruzzese.

“Un figlio di Lanciano che non ha bisogno di troppe presentazioni – si legge nella nota di presentazione del club rossonero – Mattia Di Vincenzo, portiere classe 1992, lancianese doc e frentano purosangue, torna a vestire la maglia rossonera. Cresciuto nelle giovanili di Lanciano e Siena, Mattia vanta una lunga carriera tra Serie C, Serie D ed Eccellenza tra Santegidiese, Sambenedettese, Aprilia, Carrarese, Maceratese, Amiternina, Lanciano, Cupello e Fossacesia. Nella prima parte di anno, in Promozione con la maglia della Bacigalupo Vasto Marina, con 10 clean sheet all’attivo, è stato il portiere meno battuto d’Abruzzo.

Il richiamo del Biondi lo riporta dove tutto è iniziato, pronti per riscrivere la storia insieme. Bentornato a casa, Mattia. Difendi i nostri colori, difendi la tua gente!“

Di Vincenzo sarà a disposizione di mister Antonio Aquilanti nella sfida di domenica 5 gennaio, valida per la 1^ giornata di ritorno di Eccellenza, che il Lanciano FC giocherà tra le mura amiche del Guido Biondi contro il Mosciano di Guido Di Fabio.