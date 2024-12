Grande successo per la Festa provinciale dello Sport a Lanciano

Grande successo lo scorso 11 dicembre al Teatro Fenaroli di Lanciano, pieno in ogni ordine di posti con una cornice di pubblico straordinaria, per la Festa Provinciale dello Sport del Coni Chieti organizzata dal Coni Provinciale di Chieti nella persona del delegato provinciale Massimiliano Milozzi e di tutto il suo staff. Alla presenza del sindaco Filippo Paolini e dell’assessore allo sport e vice sindaco Danilo Ranieri di Lanciano, di autorità civili, militari e sportive da tutto l’Abruzzo, sono stati oltre 150 sono stati i premiati fra atleti, tecnici, dirigenti e società sportive della provincia di Chieti che si sono distinti nell’anno 2024 raggiungendo risultati di prestigio in tante discipline sportive, ottenendo titoli nazionali e mondiali o collezionando convocazioni per le Olimpiadi e presenze ad eventi di grande importanza.

In occasione della festa sono state consegnate le Stelle al Merito Sportivo, le Palme al MeritoTecnico, le Medaglie al Valore Atletico, i Premi Speciali Coni Chieti e i Premi FSN, DSA, EPS. Particolarmente toccante l’inizio della manifestazione che, dopo i saluti di rito, ha visto la consegna del Premio alla Memoria di Rolando Luccitti, ritirato dalla figlia. Assegnato un riconoscimento particolare ai Comuni di Chieti, Lanciano e Rocca San Giovanni per aver ospitato le manifestazioni Coni nel 2024.

Ospiti speciali della Festa Provinciale dello Sport sono stati gli ex calciatori Evaristo Beccalossi (grande stella dell’Inter con il quale vinse uno scudetto nel 1979-1980 e una Coppa Italia nel 1981-1982; dalla sua anche un’altra Coppa Italia vinta nel 1984-1985 con la Sampdoria) e Michele Paramatti (difensore del Bologna e della Juventus con la quale si laureò Campione d’Italia nella stagione 2001-2002). Entrambi sono stati accolti da un bagno di folla e da tanti applausi e hanno ricevuto un Premio Speciale alla Carriera.

Queste le parole del Delegato Provinciale Coni Chieti Massimiliano Milozzi:

“Il successo di questa edizione è stata per me una grande soddisfazione. Ringrazio di cuore i due graditi ospiti e testimonial dell’evento, Evaristo Beccalossi e Michele Paramatti, ai quali abbiamo consegnato il Premio Coni alla carriera. Un ringraziamento particolare va a tutti gli atleti, tecnici, dirigenti e società che sono stati premiati, e anche tutto il mio staff che ha contribuito alla buona riuscita di questa grande festa. Ci stiamo facendo conoscere anche a livello nazionale in quanto anche il presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò mi ha testimoniato la sua gratitudine per come si è svolta la manifestazione. Sicuramente andremo avanti con numerose iniziative anche nel 2025 visto che io sono anche membro del Comitato Chieti Città Europea dello Sport: la più importante sarà la Giornata Nazionale dello Sport Coni che terremo a Chieti. Ringrazio il Comune di Lanciano, nelle persone del sindaco Paolini e dell’assessore Ranieri, che ci ha ospitato per il secondo anno consecutivo nella splendida location del Teatro Fenaroli. Ci daremo da fare per portare sempre più in alto il nome dello sport della provincia di Chieti e di tutto l’Abruzzo. Questo succederà anche nei prossimi anni e io, come delegato provinciale, mi impegnerò per far arrivare il Coni in tutti i paesi della nostra provincia”.

L’Addetto Stampa Piero Vittoria