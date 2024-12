Tenaglia Abruzzo Volley Altino-NuvolÃ¬ Altafratte Padova, ingresso gratuito al PalaBCC di Vasto

La Tenaglia Abruzzo Volley Altino si prepara a scendere in campo per una nuova sfida del Campionato di Serie A2 femminile girone B.

Domenica 15 dicembre alle ore 17 la compagine abruzzese affronterà il Nuvolì Altafratte Padova al PalaBCC di Vasto.

“Siamo lieti di invitare tutti gli appassionati di pallavolo a sostenere la nostra squadra in questa importante partita – dice in merito il presidente Aniello Papa -. L’ingresso sarà gratuito per tutti e l’atmosfera promette di essere carica di energia e passione per il nostro sport.

Unisciti al pubblico per tifare insieme e dimostrare che la pallavolo abruzzese ha un grande cuore!“