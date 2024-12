Il vastese Giacomo Fiorillo fisioterapista della Tenaglia Abruzzo Volley Altino

Lo staff medico della Tenaglia Abruzzo Volley Altino, formazione abruzzese di Serie A2. si amplia con la figura di Giacomo Fiorillo, giovane fisioterapista vastese.

“Dottore in Fisioterapia e personal trainer FIPE – si legge in una nota del club presieduto da Aniello Papa -, Giacomo è al fianco delle nostre atlete da agosto, prestando quotidianamente attenzione a ogni dettaglio e a ogni preoccupazione avvertita dalle rossoblu. Classe 2000, vive la pallavolo fin dalla sua infanzia, partecipando a numerosi campionati giovanili e ottenendo riconoscimenti a livello regionale e nazionale. Durante gli studi universitari, conseguiti all’UniCamillus di Roma, ha avuto l’occasione di praticare e imparare nelle migliori cliniche della capitale. Inoltre, si è anche sperimentato nella figura di allenatore, con le giovanili della sua città prima e con la rappresentativa molisana di beach volley nel Trofeo delle Regioni poi. Acquisita sufficiente esperienza, Giacomo si sta dimostrando molto preparato nel seguire una squadra di calibro professionistico, ripagando la fiducia data dalla società”.

“Sono davvero emozionato di essere in Serie A nonostante io sia all’inizio della mia carriera. Vorrei infatti ringraziare la società e lo staff per questa opportunità che mi sprona a dare il massimo. Lavorare con le ragazze è stimolante e per nulla faticoso: grazie all’ottima collaborazione del nostro staff il tutto diventa più semplice. Il mio intento è quello di garantire alle atlete la possibilità di scendere in campo e performare sempre al meglio.

Per questa stagione mi aspetto di crescere personalmente e di contribuire agli obiettivi della squadra, puntando sempre a fare bene insieme”.