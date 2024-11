Fervono i preparativi per lo spettacolo del Trail Monte Pallano

Arriva il grande momento del trail podistico che mette ancor più in evidenza il Monte Pallano e tutto questo si materializzerà domenica 1° dicembre con la regia organizzativa dell’Asd Pallano Outdoor (del presidente Pasquale Iannone, nella foto ) e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Tornareccio.

Un momento di condivisione per tutti gli appassionati di corsa in montagna ma anche di scoperta di paesaggi mozzafiato nel territorio di Tornareccio, sulla riva destra del fiume Sangro, ricco di tesori archeologici e storico-culturali presenti con l’antico insediamento di Pallanum e le imponenti Mura Megalitiche, che un tempo cingevano tutto il perimetro del crinale del monte.

Il trail prevede una gara competitiva di 11,5 chilometri con partenza e arrivo nel parco di Monte Pallano dove si incontrano alla vista degli atleti una bella distesa di ciclamini, faggeti e i caratteristici tholos. Per i meno allenati è prevista una non competitiva di 3,5 chilometri e la giornata include anche la partecipazione dei bambini e dei ragazzi under 16 su distanze brevi. Alle 9:45 lo start per la competitiva e la non competitiva, alle 10:45 le gare dei bambini e ragazzi.

A rendere ancora più speciale questa terza edizione, la partecipazione di una rappresentanza di podisti provenienti dal Belgio. A fine manifestazione sono disponibili i locali docce per i partecipanti, così come il terzo tempo a carattere enogastronomico a base di vino cotto e castagne.

La quota di iscrizione è di 10 euro per la competitiva, 7 euro per la non competitiva e 2 euro per le gare giovanili. Le adesioni si ricevono entro e non oltre le 14:00 di sabato 30 novembre sul web collegandosi al sito www.timingrun.it o mandando una mail all’indirizzo timingrun@gmail.com

A questo link di Passione Corsa Mario Bomba il video di presentazione dell’evento https://www.youtube.com/watch?v=zAPSZClG1uY