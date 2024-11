LND Abruzzo contro la violenza sulle donne: le iniziative sui campi

Il mondo del calcio regionale si mobilita in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre.

Anche quest’anno la LND Abruzzo vuole coinvolgere tutte le realtà calcistiche abruzzesi in un programma di sensibilizzazione e di azioni concrete che verranno poste in essere nella prossima Giornata di campionato del 23/24 novembre.



Tutti i calciatori e le calciatrici abruzzesi, indipendentemente dall'età e dalla categoria in cui militano, scenderanno in campo con un segno rosso sul viso. Le società sono state invitate a realizzare striscioni con frasi contro la violenza da esporre sulle tribune e gli spalti dei loro impianti sportivi.

In più, i capitani e le capitane dei quattro campionati apicali indosseranno una fascia rossa con su scritto “Contro la violenza sulle donne”, che potrà essere utilizzata non solo in questa Giornata ma per il resto della stagione, proprio a testimonianza dell’impegno, continuo, di sensibilizzazione su questa tematica.

Sui campi verrà inoltre letto, prima dell’inizio delle partite, il seguente messaggio:

“In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne prevista per lunedì 25 novembre, vogliamo ribadire un deciso NO a ogni forma di violenza e discriminazione contro le donne. Tutto il calcio abruzzese si unisce in un coro per ricordare che il rispetto e la dignità sono diritti sacri, inalienabili, che appartengono a ogni essere umano. Dai campi di calcio, luogo di amicizia, inclusione e solidarietà parte la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne della LND Abruzzo.

Se sei vittima di violenza o stalking chiama il 1522 , solo con la denuncia si possono ricevere aiuto e sostegno”.

Ogni gesto, anche il più piccolo, è fondamentale per sensibilizzare su questo argomento che riguarda tutti e tutte e il calcio può e deve fare la propria parte.



Pertanto, la LND Abruzzo e la Lega Nazionale Dilettanti sostengono anche la campagna istituzionale di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, promossa dai Ministeri per le Pari Opportunità e per lo Sport e i Giovani. Se sei vittima di violenza o stalking chiama il 1522 , risponderanno operatrici specializzate, che ti daranno aiuto e sostegno. Il numero verde di pubblica utilità 1522 è attivo 24h su 24, le operatrici rispondono in 11 lingue e garantiscono l’assoluto anonimato. Solo con la denuncia si possono ricevere aiuto e sostegno.