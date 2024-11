"Ragione vs Sentimento la partita", nuovo romanzo per la giornalista Francesca Di Giuseppe

“Ragione VS Sentimento la partita”: questo il titolo del romanzo della giornalista abruzzese Francesca Di Giuseppe, edito da Poderosa Edizioni, che sarà presentato in anteprima assoluta domenica 24 novembre alle ore 18 nella libreria De Luca a Chieti. L'organizzazione è curata da Sport e Valori aps e dall'associazione di promozione sociale Libra tutte e due legate alla poliedrica e talentuosa autrice.

Una storia di sentimenti e di sport con la prefazione illustre di Darwin Pastorin e interventi di altri personaggi del mondo del giornalismo nazionale e locale. La serata sarà l'occasione per celebrare al meglio la ricorrenza della Giornata Nazionale contro la violenza sulle Donne replicando un percorso avviato lo scorso anno dalla Sport e Valori e dal suo presidente Giampiero Davide.

A colloquiare con l'autrice saranno i giornalisti Luigi Milozzi e Simone Biancofiore. Omaggi musicali a cura del baritono Cristian Latorre. Degustazioni di marmellate a cura della ditta D'Alessandro Confetture di Giuliano Teatino insieme ai biscotti a tema della pasticciera nonché autrice della copertina Federica Renzetti Mousse di Federica Renzetti.

Francesca Di Giuseppe è una giornalista con la passione per lo sport. Per cinque anni direttrice del free press PescaraPescara, attualmente caporedattrice del periodico Lacerba. Titolare del blog decennale Postcalcum.it, autrice del saggio “L’evoluzione del gioco e il calcio femminile” (2020, Lupi Editore), co-autrice del libro “Amati o amàti questione di accento” (2021, Masciulli Edizioni). Per la Poderosa Edizioni è altresì curatrice dell’antologia “Abruzzo d’Autore”. Speaker radiofonica su radiostart.it nel format “SportivamentEtica” condotta insieme ad Angelo Nicolò. Nell’ottobre 2023 insignita del Premio Agape 2023 Caffè Letterari d’Italia e d’Europa intitolato a Fabrizio Frizzi per la “Comunicazione Etica”.