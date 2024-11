Ilenia Colanero “divoramedaglie”: 2 record del mondo, 4 ori, 2 argenti e un bronzo

“Mi sono allenata come mai avevo fatto prima e ho fatto bene. A Lanciano torno con ben sette medaglie di cui quattro d’oro, due d’argento e una di bronzo. E due record del mondo. Questo è il biglietto da visita più bello, che mi permette di andare ai World Games 2025, che si svolgeranno in Cina. Porterò il “mio” Abruzzo in Oriente”.

Ai Campionati Mondiali Paralimpici di Apnea e Nuoto Pinnato, organizzati dalla FIPSAS–Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee sotto l’egida della CMAS–Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee a Lignano Sabbiadoro, è stata grande protagonista la lancianese Ilenia Colanero, che ha messo le mani su ben quattro medaglie d’oro (apnea dinamica senza attrezzi, apnea dinamica con attrezzi, 50 metri pinne e 200 metri pinne), due d’argento (50 metri monopinna e 100 metri monopinna), mentre il bronzo è arrivato nell’apnea statica.

Risultati di assoluto valore che danno conto dello spessore dell’appassionata atleta abruzzese.