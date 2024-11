Assoluti nuoto, Procaccini conquista il bronzo nei 1500 stile

Salto di qualità per Valentina Procaccini (CC Aniene, classe 2008), che conquista una prestigiosa medaglia di bronzo agli Assoluti Invernali Open Frecciarossa di nuoto in vasca corta (25 m) in corso di svolgimento a Riccione: nei 1500 stile libero trionfa la vicecampionessa europea Simona Quadarella (CC Aniene) in 15'33"40, precedendo Noemi Cesarano (Time Limit) con 16'01"32 e, per l'appunto, la Procaccini con 16'06"13, record italiano Cadetti e Juniores.

Per l'atleta abruzzese, lontana da casa ormai da quattro anni per inseguire un sogno, si tratta del secondo tempo under 18 a livello mondiale, dell'ottavo tempo all time assoluto italiano e del nono tempo assoluto mondiale Cadetti e Juniores all time.

Dopo tante medaglie conquistate negli ultimi anni nei campionati giovanili nazionali che l'hanno vista primeggiare spesso in varie specialità dello stile libero, dai 200 sl fino ai 1500 sl, per la Procaccini si tratta di un passo importante verso la realizzazione dei suoi obiettivi.

Intanto si gode il primato di essere la più giovane abruzzese da sempre ad avere ottenuto una medaglia agli assoluti di nuoto.

(Ansa Abruzzo)