Tenaglia Abruzzo Volley Altino, ecco la prima vittoria

Il cuore delle rossoblu emerge sul finale e porta la prima vittoria in casa Tenaglia Abruzzo Volley.

Un successo entusiasmante, atteso e finalmente meritato, che porta ancora più energia e speranze negli occhi delle atlete abruzzesi. Seppur a set alterni, la prova messa in campo contro la IMD Concorezzo è stata finalmente ripagata da un risultato positivo – successo con il punteggio di 3-2 (28-30, 25-20, 23-25, 25-20, 13-15) – che sarà da incipit per i match a venire.

Prive di Mennecozzi, le rossoblu sono state capaci di mettere in difficoltà le brianzole e limare le loro capacità soprattutto sul momento decisivo dell’incontro. Protagonista dell’incontro è ancora Adji Ndoje, che chiude il match con 26 punti e tanto margine di miglioramento.

Si parte con Foresi al palleggio, Vighetto opposta, Bovolo e Ndoje in banda, Grazia e Martinelli al centro e Pisano libero. Concorezzo risponde con la diagonale Marini-Kavalenka, le schiacciatrici Tsitsigianni e Tonello, le centrali Frigerio e Piazza e il libero Rocca.

Frigerio scava subito lo 0-3 per Concorezzo ma Vighetto e Martinelli riportano la situazione in parità. Il primo set continua punto a punto, con Kavalenka e Tsitsigianni protagoniste per Concorrezzo e Martinelli e Ndoje per la Tenaglia. Delmati chiama tempo sul 15-17 e le lombarde allungano su Altino fino al 19-17. Le rossoblu recuperano e danno inizio alla contesa per la conquista del set, strappato sul punteggio di 30-28.

Il secondo parziale si riapre con Concorezzo che fa da subito la voce grossa. Mister Giandomenico chiama tempo sul 7-3 ma le brianzole continuano ad allungare. Martinelli si fa sentire a muro ma la coppia di attaccanti straniere della IMD tengono sempre a galla la loro squadra. L’allenatore lombardo chiama time-out sul 20-18 dopo un recupero altinese. Al rientro in campo Concorezzo va dritta a prendersi il set sul 25-20.

Le rossoblu tornano a combattere e, dopo un primo periodo di parità, passano a condurre la frazione, grazie a una serie di battute vincenti di Ndoje. Si mette in mostra la schiacciatrice Rosina, entrata al posto di Tsitsigianni, che registra 4 attacchi vincenti consecutivi e fa impensierire le avversarie. Altino non ci sta e torna avanti su Concorezzo, fino a conquistare il set e il suo primo punto in campionato sul 23-25.

La quarta frazione vede ancora una lotta a viso aperto tra le due formazioni. A fare la differenza è ancora la greca Tsitsigianni, che mette la difesa altinese in difficoltà da qualunque zona attacchi. Le rossoblu rispondono colpo su colpo, ma Concorezzo è sempre con il naso avanti. Gli errori decisivi di Bovolo e Ndoje fanno trionfare le lombarde sul 25-20 e portano la contesa al tie-break.

Nel set “regina” è ancora Concorezzo a condurre le danze, con Piazza e Tonello su tutte. Le abruzzesi inseguono ma al cambio campo conducono le brianzole per 8-6. Foresi al servizio e Bovolo sugli scudi inanellano una serie positiva di punti arrivando sul 9-12. Kavalenka fa il bello e cattivo tempo per le sue e Ndoje sul finale porta le sue alla prima vittoria stagionale, sul 13-15.

“Siamo strafelici – afferma la schiacciatrice Bovolo – È la prima vittoria che arriva per noi, e sono sicuro che sarà soltanto la prima. Abbiamo giocato a tratti molto bene, mentre in altri tratti si sono viste alcune mancanze. L’importante, però, è aver portato a casa il risultato. Spesso facevamo un po’ di fatica in attacco: è proprio in quello che stiamo cercando continuità. Era tanto che lavoravamo per questo risultato, tutti i nostri mesi di impegno e sacrifici in palestra sono stati ripagati. Spero di esserci finalmente sbloccate e iniziato a credere di più in noi stesse!”

Tenaglia Abruzzo Volley: Foresi 3, Vighetto 13, Bovolo 16, Ndoje 26, Grazia 6, Martinelli 14, Pisano (L), Tega 1, Galuppi. N.E.: Sangoi, Zamboni, Papa.

IMD Concorezzo: Marini 0, Kavalenka 20, Tsitsigianni 15, Tonello 13, Piazza 15, Frigerio 13, Rocca (L), Ghezzi (L), Bianchi G. 5, Rosina 4, Alberti 1. N.E: Brutti, Bianchi C., Pecoraro.

Nel prossimo turno, domenica 17 novembre al PalaBCC di Vasto, la Tenaglia Abruzzo Volley affronterà l’Esperia Cremona.