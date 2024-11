Weekend di successi per le squadre della Lanciano All Stars Volley

È stato un weekend ricco di soddisfazioni per le squadre della Lanciano All Stars Volley. La squadra maschile si posiziona al primo posto nel campionato di Serie D, mentre la squadra femminile ha conquistato tre punti importantissimi contro Pescara.

Entrambe le squadre hanno confermato le vittorie della scorsa settimana, disputando due belle gare. La squadra femminile, impegnata nel campionato di Serie C, ha ottenuto 3 punti fondamentali per rimanere attaccata alle zone che contano della classifica. La squadra maschile di Serie D, invece, ha vinto in trasferta a Guardiagrele, portandosi al comando della classifica.

Serie C Femminile Vittoria Casalinga Importantissima! Le nostre ragazze chiudono la gara col risultato di 3-1 contro il Gada Pescara Project: Lanciano All Stars Volley – Gada Pescara Project 3-1 Parziali: (25-18 / 25-18 / 20-25 / 25-21)

Queste le parole del nostro libero Federica Sgrignoli dopo la partita: "Abbiamo conquistato tre punti importanti per tenersi aggrappate alla classifica! La vittoria ci regala un bel boost di positività e sicurezza in previsione della trasferta di sabato prossimo a Teramo, che ci darà filo da torcere."

Serie D Maschile Vittoria Esterna! Asd Cordigeri Volley - Lanciano All Stars Volley 0-3 Parziali: (13-25 / 18-25 / 19-25)

Anche la squadra maschile ha chiuso la gara con un risultato netto, senza concedere neanche un set agli avversari. Emanuele Sammaciccia (centrale) ha dichiarato: "Oggi abbiamo ottenuto una splendida vittoria con un netto 3-0, grazie alla forza e alla coesione della squadra! Ogni punto è stato il risultato di impegno e concentrazione. Questo successo rappresenta solo un altro passo verso i grandi obiettivi che ci siamo posti a inizio stagione. Continuiamo a lavorare sodo, perché abbiamo ancora tanto da dare. Con la mentalità giusta, nulla ci sarà precluso. Forza ragazzi, avanti così!"

PROSSIME GARE

SERIE C FEMMINILE - TRASFERTA A TERAMO SABATO 9 NOVEMBRE

SERIE D MASCHILE - IN CASA CON ABBA PINETO VOLLEY DOMENICA 10 NOVEMBRE

U 14 F - TRASFERTA AD ALTINO DOMENICA 10 NOVEMBRE