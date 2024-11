Pro Life Racing Team: avanti tutta nel ciclocross

È un avvio di stagione di ciclocross davvero brillante per gli atleti della Pro Life Racing Team che si confermano al top di questa disciplina autunnale ed invernale delle due ruote.

Il primo impegno di maggior rilievo al Pizzalto Ciclocross a Roccaraso dove le soddisfazioni sono arrivate per merito di Gianpietro Cinosi (1°M3), Davide Zimarino (3°M3), Mauro Di Nardo (5°M3), Rocco Valloscuro (2°M5), Amedeo Di Meo (5°M5), Carlo Tudico (1°M7), Giovanni Di Domenica (3°M7), Nicola Delle Donne (4°M7), Lino Di Carlo (5°M7) e Giuseppe Cinalli (1°M8). Obiettivo titolo regionale FCI Abruzzo centrato per Cinosi, Tudico e Cinalli nelle proprie categorie di appartenenza.

Altro impegno di un certo blasone la seconda prova del Mediterraneo Cross sempre a Roccaraso (impianti sciistici di Pizzalto) 24 ore dopo lo svolgimento dei campionati regionali abruzzesi. Anche in questa occasione sono riusciti ad imporsi all'attenzione Gianpietro Cinosi (3°M3), Davide Zimarino (4°M3), Rocco Valloscuro (3°M5), Nicola Delle Donne (3°M7) e Giuseppe Cinalli (1°M8).

Al di fuori delle gare sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana anche gli appuntamenti della Fertesino Cup hanno sorriso agli atleti della Pro Life nell'appuntamento di Belmonte Piceno: Andrea Tudico (2°M1), Carlo Tudico (1°M7) e Angelo Leone (6°M7).

"Congratulazioni ai miei atleti per l'impegno – è il commento del presidente Amedeo Di Meo –, tutti i risultati che abbiamo raccolto tra Roccaraso e Belmonte Piceno ci permettono di guardare con ottimismo alla prosecuzione della nostra attività ciclocrossistica. Per ora ci godiamo i tre titoli regionali di Gianpietro Cinosi, Carlo Tudico e Giuseppe Cinalli, senza dimenticare il primo posto nel ranking nazionale dell'intramontabile Cinalli, tenendo conto delle classifiche di tutte le gare top class, sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana, disputate in questo primo mese sul territorio nazionale".

Comunicato Stampa Pro Life Racing Team