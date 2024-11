Torna la festa finale dellâ€™Abruzzo Mountain Bike

Da diversi anni la prestigiosa tradizione del settore fuoristrada in Abruzzo, tra gare marathon e granfondo, ha il suo fulcro principale nel circuito Abruzzo Mtb Cup.

In un cammino di sette prove distribuite nelle sedi di Aielli, Scanno, Campo di Giove, Sant'Eufemia a Majella, Castel del Monte, Pescasseroli e Collarmele, l'impegno profuso da ciascun atleta trova il massimo riscontro nella cerimonia di premiazione che è stata calendarizzata per domenica 3 novembre a Bucchianico in piazza San Camillo De Lellis.

Tale cerimonia rientra in un programma del tutto particolare con un'escursione in mountain bike (ritrovo in piazza alle 9:00 e partenza alle 9:30) grazie al Functional Fit Team e al Bike Team Bucchianico che si occuperanno materialmente dell'organizzazione della pedalata, in collaborazione con l'amministrazione comunale locale.

A seguire intorno alle 13:00 il pasta party (al costo di 10 euro panino con pernil, frutta, dolce e acqua) e alle 14:00 l'inizio delle premiazioni sempre in piazza. Oltre al circuito Abruzzo Mtb Cup, sfileranno i protagonisti del circuito Trimarathon degli Appennini e anche i campioni regionali FCI Abruzzo sia per le gare cross country che marathon in ambito amatoriale.

Di seguito l'elenco dei premiati

ABRUZZO MTB CUP 2024

OPEN

1° Filippo Del Coco (Pasolini Racing Team)

JUNIORES

1° Martino Lembo (Circolo Sportivo Foro Italico)

ELITE SPORT

1° Marco Paiorisi (Lineaorobike Avezzano)

2° Luca Delle Donne (Vastese Inn Bike)

3° Umberto Sansonetti (Attitude Team)

MASTER 1

1° Mirko Zanni (Croccanti Racing Team)

2° Julien Ciaffoni (Infinity Bike)

3° Antonio Rossi (Bike Shock Team)

MASTER 2

1° Martino Ranalli (Lineaorobike Avezzano)

2° Davide Caroselli (Sessan Bike Sport e Natura)

3° Giuseppe Di Pasquale (Monti Gemelli Bike)

MASTER 3

1° Domenico Campini (Ciclistica L'Aquila 2022)

2° Gianpietro Cinosi (Pro Life Racing Team)

3° Francesco Di Giamberardino (Lineaorobike Avezzano)

MASTER 4

1° Angelo Bossi (Attitude Team)

2° Domenico Di Egidio (Monti Gemelli Bike)

3° Carmine Bianchi (Maiella Triathlon Team)

MASTER 5

1° Lino Budiani (Ruote Libere Asd) e Nicola Colicchia (Ciclisportmania)

2° Maurizio Troiani (Avezzano Mtb)

3° Carlo Trezza (Functional Fit Cycling Team)

MASTER 6

1° Vincenzo Pascarella (Cicloo Carbonari Bikers)

2° Giacomo Valente (Rocca di Papa Bike)

3° Valentino Del Coco (Functional Fit Cycling Team)

MASTER 7

1° Angelo Campana (Bike Shock Team)

2° Antonello Paone (Ciclistica L'Aquila 2022)

3° Marco Cocchini (Ironbikers 2.0)

MASTER 8

1° Giuseppe Cinalli (Pro Life Racing Team)

2° Pierluigi Giammaria (Asd Aniene Bike)

3° Sandro Colella (Ciclisportmania)

MASTER DONNA 1

1° Beatrice Sacchetti (Cycling Bro)

MASTER DONNA 2

1° Eleonora D'Angelo (Asd Briganti d'Abruzzo)

SQUADRE

1° Pasolini Racing Team

2° Lineaorobike Avezzano

3° Croccanti Racing Team

TRIMARATHON DEGLI APPENNINI 2024

ELITE SPORT

1° Filippo Arcangeletti (Team Bike Palombara – Logic Bike)

2° Marco Di Crospo (Scott Pasquini – Stella Azzurra)

3° Marco Paiorisi (Lineaorobike Avezzano)

MASTER 1

1° Mirko Zanni (Croccanti Racing Team)

2° Gianluca Di Emidio (Vibrata Bike 2005)

3° Diego Di Gregorio (Attitude Team)

MASTER 2

1° Martino Ranalli (Lineaorobike Avezzano)

2° Davide Caroselli (Sessan Bike Sport e Natura)

3° Francesco Adduci Colle (GS Motel al Cavaliere)

MASTER 3

1° Gianpietro Cinosi (Pro Life Racing Team)

2° Tullio Lampazzi (Asd Provis Bike)

3° Antonello De Capite (Mtb Scanno)

MASTER 4

1° Massimiliano Di Sabatino (Vibrata Bike 2002)

2° Giovanni Mercanti (HGV Cicli Conte Fans Bike)

3° Donatello Cerqueti (Ruote Libere Asd) e Domenico Di Egidio (Monti Gemelli Bike)

MASTER 5

1° Maurizio Troiani (Avezzano Mtb)

2° Lino Budiani (Ruote Libere Asd)

3° Nicola Colicchia (Ciclisportmania)

MASTER 6

1° Pasquale Russo (HGV Cicli Conte Fans Bike)

2° Andrea Casetti (Team Bike Palombara – Logic Bike)

3° Vincenzo Pascarella (Cicloo Carbonari Bikers)

MASTER 7

1° Marco Fortunato (Lineaorobike Avezzano)

2° Vincenzo Facchini (Team Bike Palombara –Logic Bike)

3° Angelo Campana (Bike Shock Team)

MASTER 8

1° Giuseppe Cinalli (Pro Life Racing Team)

2° Pierluigi Giammaria (Asd Aniene Bike)

3° Antonio Mantua (Full Gas Bike Team)

MASTER DONNA 1

1° Beatrice Sacchetti (Cycling Bro)

MASTER DONNA 2

1° Eleonora D'Angelo (Asd Briganti d'Abruzzo)

SQUADRE

1° Pasolini Racing Team

2° Team Bike Palombara Logic Bike

3° HGV Cicli Conte Fans Bike

CAMPIONI REGIONALI FCI ABRUZZO MARATHON 2024

Master donna 1: Maria Partenza (Cycling Bro)

Elite sport: Marco Paiorisi (Lineaorobike Avezzano)

Master 1: Gianluca Di Emidio (Vibrata Bike 2005)

Master 2: Martino Ranalli (Lineaorobike Avezzano)

Master 3: Marco Bellei (Cicli Sport Mania)

Master 4: Angelo Bossi (Attitude Team)

Master 5: Maurizio Troiani (Avezzano Mtb)

Master 6: Leonardo Peluso (Pro Life Racing Team)

Master 7: Angelo Campana (Bike Shock Team)

Master 8: Giuseppe Cinalli (Pro Life Racing Team)

CAMPIONI REGIONALI CROSS COUNTRY FCI ABRUZZO 2024

Elite sport: Marco Paiorisi (Lineaorobike Avezzano)

Master 1: Diego Di Gregorio (Attitude Team)

Master 2: Matteo Ciaramicoli (S.S. No-Ce)

Master 3: Gianpietro Cinosi (Pro Life Racing Team)

Master 4: Lucio Mastrantonio (Attitude Team)

Master 5: Lino Budiani (Ruote Libere Asd)

Master 6: Attilio Pignotti (Rampiclub Val Vibrata)

Master 7: Angelo Campana (Bike Shock Team)

Master 8: Giuseppe Cinalli (Pro Life Racing Team)