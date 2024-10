Premiato Filippo Domanin, campione del mondo di automodelli radiocomandati

“Io ce la metto tutta per raggiungere i miei sogni”: così ha esordito Filippo Domanin, sedicenne di Pescara, campione italiano assoluto nel 2020, del mondo junior nel 2022 e campione europeo nel 2024, di automodelli radiocomandati, che questa mattina è stato premiato dal capogruppo e dal consigliere regionali di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia e Leonardo D’Addazio, nella sede del consiglio regionale.

“Siamo felici di accogliere e omaggiare un altro talento abruzzese – ha dichiarato Verrecchia – consci di quanto sia importante dare il giusto valore ai nostri ragazzi, soprattutto se giovanissimi come Filippo, capaci di distinguersi a livello internazionale”.

“Un esempio da esportare – ha aggiunto D’Addazio – e modello da seguire per molti ragazzi. Il talento va ricercato non solo negli sport più conosciuti ma anche in discipline come questa, perché a fare la differenza sono la passione, la dedizione e i risultati”.

“Una passione iniziata quando avevo otto anni – ha spiegato Filippo, accompagnato dai genitori e dai nonni – tramandata da mio nonno e, grazie alla complicità di mio padre, ho intrapreso l’attività agonistica salendo al primo posto sul podio nazionale e internazionale. Bisogna prepararsi molto e affinare le tecniche di guida per essere sempre pronti a fronteggiare ostacoli improvvisi e trovare strategie che possano farti vincere. Ringrazio il Consiglio regionale d’Abruzzo per l’attenzione dedicatami e la prestigiosa targa ricevuta”.

Presente alla cerimonia di premiazione anche l’ex assessore al Sociale del Comune di Pescara, Nicoletta Di Nisio, che ha evidenziato “l’importante ruolo delle famiglie nello stimolare e supportare i giovani nel loro percorso di crescita, nella vita e nello sport”.