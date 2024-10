Endurance: Abruzzo in grande evidenza alla Coppa delle Regioni

Un fine settimana indimenticabile per l'Endurance Abruzzese che alla Coppa delle Regioni 2024 centra due medaglie d'argento ed una di bronzo a squadre, rispettivamente nelle categorie Debuttanti Under 14, nella CEB e nella Debuttanti. Risultati che proiettano l'Abruzzo sul terzo gradino del podio della classifica generale.

Nello splendido scenario del Centro Equestre Federale Ranieri di Campello - Rocca di Papa (RM), con ben 220 binomi al nastro di partenza in rappresentanza di 13 regioni, straordinarie le due squadre dell'Under 14, nelle categorie Debuttanti e CENA. Venerdì scorso, alla prima esperienza in una Coppa delle Regioni, i giovanissimi hanno affrontato con abilità un percorso tecnico come quello dei Pratoni del Vivaro, conquistando una bellissima medaglia d'argento.

Spettacolari le squadre senior, scese in campo sabato nelle categorie CEN B, CEN A e DEBUTTANTI, che hanno conquistato, nonostante le condizioni metereologiche difficili, una medaglia d'argento sulla categoria più lunga, CENB 81 km ed una medaglia di bronzo sulla categoria Debuttanti, sulla distanza di 27 km, dimostrando che l'endurance è davvero una gara di resistenza e di tenacia.

Questi gli atleti abruzzesi che hanno egregiamente rappresentato la nostra regione alla COPPA 2024: Under 14: Cecilia Cipolloni su Lancillotto Ruella; Davide Fusari su Cumparsita SEM AA; Irene Spaziani su CM Grace Ruella; Emma Chiapperotti su Heart of Glass; Mariann Colaiuda su Leonida Ruella; Claudia Giammaria su Guhna El Tauqui; Ginevra Nardi su Billy; Senior: Simona Di Battista su Occhi di ragazza, Lorenzo Gagliardo su Lupin Ruella ,Marco Moca su Vandalo King; Giulia Moniz su Maximus by Sissy; Camilla Sabatucci su Belisaria; Martina Battistoni su Camal Ruella; Lorenzo Santucci su Aldaer; Soraya Susco su Dedalo Bonorva; Domenico Terzini su Damascus; Pietro Villa su Divina Del Ma; Luca D'Annibale su Baldur AA; Aurora Di Paolo su Ramses by Rasmha; Massimiliano Giovannini su Amir; Sabatino Moca su Oron Bosana ;Barbara Smeringaiova su Quethik AA.

Ma non c'è vittoria se non c'è squadra e i risultati di questo weekend lo hanno dimostrato. I complimenti vanno allo Chef D'Equipe Carlo Di Battista, al veterinario di squadra Angelo Taddeo e al referente endurance Massimo Verna, che hanno saputo trasmettere lo spirito giusto a tutto il team e alle assistenze che hanno lavorato e collaborato per il raggiungimento di un risultato cosi importante. "Col talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l'intelligenza che si vincono i campionati" (cit. M J.).