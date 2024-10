Torna il 'Rally dei Trabocchi', nel fine settimana la seconda edizione

E' il n programma sabato 5 e domenica 6 ottobre la seconda edizione del Rally dei Trabocchi, l’attività di sport adventuring tra le bellezze d’Abruzzo organizzato dalla Asd “Sterrare è Umano”.

Tutti i partecipanti, in sella a moto da enduro e maxi-enduro, avranno la possibilità di scoprire luoghi inediti e paesaggi spettacolari del basso Abruzzo e dell’alto Molise con partenza e rientro a Torino di Sangro, passando anche per Rocca San Giovanni. Gli atleti si cimenteranno su differenti percorsi, off road e off road expert, scegliendo la traccia GPX o la navigazione tramite roadbook cartaceo/elettronico.

Una particolare occasione di promozione sportiva e del nostro territorio attraverso la riscoperta di strade secondarie e non asfaltate.