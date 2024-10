Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon, di corsa verso la seconda edizione

Costa dei Trabocchi-BCC Half Marathon atto secondo. Il comune denominatore è la passione per la corsa e la voglia di lasciarsi avvolgere dall’incanto della Via Verde (Costa dei Trabocchi). Una manifestazione alla quale vale la pena partecipare domenica 27 ottobre e che sta procedendo a gonfie vele nell’ambito dei preparativi che stanno portando avanti con solerzia i dirigenti dell’Asd Podisti Frentani.

La mezza maratona, sotto l’egida della Fidal, si corre sulla spettacolare Via Verde con partenza dal porto di Ortona e arrivo a Fossacesia Marina.

Le iscrizioni proseguono nell’ultima fase che porta alla scadenza improrogabile del 23 ottobre al costo di 35 euro e con chiusura fissata al raggiungimento di 1.000 atleti.

Nel 2023 sono stati più di 800 i partecipanti giunti da ogni parte d’Italia che hanno reso memorabile la prima edizione. Un numero enorme di cui gli organizzatori sono andati fieri. Anche quest’anno le premesse sono più che positive in virtù del superamento di quota 900, oltre alle strutture ricettive della zona già piene e prenotate in largo anticipo dai tanti podisti fuori regione.

Il giorno del via è quanto mai vicino e la presentazione programmata per martedì 8 ottobre ad Atessa, presso Casa BCC Abruzzi e Molise (in corso Vittorio Emanuele al civico 131 con inizio alle 10:30), è uno step per conoscere da vicino i principali dettagli e le disposizioni organizzative di questa seconda edizione che si preannuncia ancora in crescendo, sia nella quantità che nella qualità.

Per info generali, regolamento e modalità di iscrizione si può consultare il sito dedicato dell’evento Home Page – Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon (podistifrentani.it)