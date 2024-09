La scuola abruzzese protagonista ai World Skate Games 2024

Grande sforzo della scuola abruzzese per i World Skate Games. L'Usr Abruzzo, grazie al coinvolgimento delle scuole delle province di Chieti, Pescara e Teramo con circa 500 studenti insieme a decine di insegnanti, è stato il valore aggiunto di questa kermesse.

Lo staff dell'ufficio scolastico regionale composto da Marco Pompa, Tiziana Carducci, Marcella Rolandi, Roberta Borrone, Ada Di Ianni, Sonia Indiciani, Stefania Cerulli, Alessandro Baiocchi, Domenico Caporale, Valentina De Martino, Paolo De Carolis e Roberto Pignalberi, ha coordinato le seguenti scuole di Pescara: Itcg Acerbo, Aterno Manthoné, Liceo Classico D'Annunzio, Liceo Scientifico Galilei, Liceo G. Marconi, Ipssar De Cecco e Iis Alessandrini Montesilvano, nonché gli istituti di Teramo intervenuti a Tortoreto: IC. Alba Adriatica, I.C. Tortoreto, I.C. Villa Vomano-Basciano, I.C. Martinsicuro. Ci sono poi le scuole di Chieti che hanno operato a Francavilla al Mare: Liceo Statale Gonzaga, Liceo Scientifico Masci, IIS Galiani, De Sterlich, Pomilio IC 4 Chieti-IIS Savoia-Convitto G.B. Vico-IC Paglieta-IC Fara Filiorum Petri, mentre a Sulmona il supporto è arrivato dall'Ovidio e dal'Iis Fermi.

Le scuole abruzzesi hanno giocato un ruolo fondamentale nell'organizzazione e nel supporto dell'evento. Gli studenti hanno avuto l'opportunità di assistere alle gare, partecipare a workshop e incontrare atleti di fama internazionale. Questo coinvolgimento ha permesso di avvicinare gli alunni agli sport su rotelle, promuovendo valori come il fair play, la disciplina e la passione per lo sport.

I World Skate Games 2024 hanno visto la partecipazione di oltre 12.000 atleti provenienti da 90 paesi diversi. Una grande una vetrina internazionale per l'Abruzzo, che ha saputo accogliere con entusiasmo e professionalità i partecipanti e i visitatori. Le gare si sono svolte in diverse discipline, tra cui il pattinaggio corsa, l'inline hockey, il roller derby e lo skateboarding.

La partecipazione della scuola abruzzese ai World Skate Games 2024 è stata, perciò, un'esperienza importante che ha lasciato un segno positivo nella comunità locale. L'evento ha non solo celebrato lo sport ma ha anche rafforzato il senso di appartenenza e orgoglio per il territorio abruzzese. Tutti i ragazzi coinvolti riceveranno la certificazione per il Pcto (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, un tempo chiamato "scuola-mondo del lavoro"). Con la conclusione delle gare, l'Abruzzo guarda al futuro con la speranza di ospitare ancora eventi di tale portata e di continuare a promuovere lo sport tra i giovani.