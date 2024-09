Conclusi i lavori al Palasport

Riapre il Palazzetto dello Sport (Palamasciangelo) nel quartiere Santa Rita. Sono terminati i lavori di rifacimento integrale della pavimentazione, preventivamente programmati da svolgersi durante l’estate.

L’impianto sportivo viene restituito all’utilizzo delle società sportive e dell’utenza in genere, quale servizio a domanda individuale, in orari che l’ufficio sport ha già calendarizzato dal 12 settembre in modalità provvisoria e che troverà regolazione definitiva per gli inizi del prossimo mese, cercando di contemperare al meglio possibile le tante esigenze delle diverse discipline sportive richiedenti.

Con questo intervento, al Palamasciangelo, si completa una programmazione manutentiva straordinaria che è iniziata con il rifacimento del lastrico di copertura, proseguito con la riverniciatura interna, anche degli spogliatoi, in entrambi i casi con fondi comunali (€.96mila + €.30mila circa) e adesso terminata con il rifacimento della pavimentazione, in larga con fondi (€ 100mila) disposti in tal senso dalla Regione Abruzzo.

Il Sindaco Avv. Filippo Paolini: “Sono particolarmente contento perché, in questa prima metà del nostro mandato elettorale, siamo riusciti ad iniziare diversi cantieri “sport” e a completarli, in una programmazione che è stata perfetta, già dal capire per tempo che i fondi dei bandi pubblici assegnatici per il Palazzetto di Via Rosato non sarebbero stati sufficienti, salvo avere un’incompiuta, programmando le risorse comunali a bilancio, investendo con successo l’Avvocatura Comunale rispetto a quanto sopravveniva, con un lavoro encomiabile degli Uffici Lavori Pubblici, anche in sinergia con gli Uffici Sport. Un ottimo lavoro di squadra.

Il Vicesindaco Assessore allo Sport Avv. Danilo Ranieri: “Mi associo alle considerazioni del Sindaco sul perfetto esempio di buona programmazione della direzione amministrativa. Aggiungo anzi rinnovo il ringraziamento, anche personale, per il finanziamento a fondo perduto di €.100mila che il Consigliere Regionale Arch. Nicola Campitelli ci aveva favorito per il rifacimento della pavimentazione del Palamasciangelo. Quando siamo arrivati, in questo impianto, ai piedi delle tribune, raccoglievano acqua con i secchi, cartoni e stracci; il parqué era rovinatissimo. Abbiamo ridato funzionalità e dignità a questo impianto sportivo, anche con i colori della nostra Città, affinché possa essere utilizzato a pieno, portando sportivi nel quartiere più grande di Lanciano.