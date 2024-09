Seconda edizione della Granfondo Trabocchi â€“ Maiella

La Granfondo Trabocchi - Maiella, giunta alla seconda edizione e che si terrà il 29 settembre, permetterà ai partecipanti di percorrere in bici le grandi attrazioni del territorio tra la costa dei Trabocchi e la Maiella, tra borghi locali e location naturali. Un programma, a cura del ciclista Moreno Di Biase, rivolto verso gli appassionati di ciclismo che solitamente percorrono chilometri di strada tra mare, campagne, borghi e montagna da soli o in compagnia.

I ciclisti e i partecipanti avranno la possibilità di visitare e scoprire luoghi compresi tra la costa Adriatica e la Maiella attraverso un tour pianificato e particolareggiato, in cui si alterneranno pedalate cronometrate e momenti di relax e divertimento. Il tour turistico illustrerà a nuovi partecipanti le attrazioni abruzzesi che coprono il panorama storico, artistico- enogastronomico e naturale attraverso uno sport elementare per ogni altura come il ciclismo. In questo caso, il ciclismo darà l’opportunità anche di scoprire nuove località che la maggior parte dei cittadini e residenti non conoscono.

Il turismo abruzzese sta registrando una crescita progressiva dovuta agli eventi sportivi che non solo illustrano il panorama complessivo della regione green, ma sponsorizzano le località attirando la partecipazione dei comuni, aziende ed enti regionali. Questo riflette la mancanza di tour operator e di campagne commerciali che illustrano le attrazioni centrali della regione Abruzzo, e la necessità di investire un budget per la promozione del turismo regionale in cui si riscontra ancora un dislivello tra pianura e montagna. In questo caso, l’organizzazione di eventi sportivi fa da perno per attirare turisti, facendo turismo con un approccio meno tradizionalista, e dando più vita ai luoghi da visitare.