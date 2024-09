Appuntamento a Treglio per "Correre sulle orme di San Francesco"

Domenica 15 settembre il piccolo borgo di Treglio farà da cornice allo svolgimento del Correre sulle Orme di San Francesco in memoria di Donatello Malano.

È merito dei dirigenti della Podisti Frentani che stanno mettendo a punto i dettagli di questa manifestazione per dare impulso alla propria attività, in questo finale di stagione, che culminerà l’ultima domenica di ottobre con la BCC Half Marathon Costa dei Trabocchi da Ortona a Fossacesia.

Per Treglio il cliché si presenta molto complesso per l’intera giornata del 15 settembre. Il cuore pulsante è piazza San Giorgio: alle 8:00 la partenza della 8 ore, alle 10:00 il via alla 6 ore e poi a seguire una gara del tutto particolare con la 33 giri da compiere in un anello di 940 metri che va a sostituire la 10 chilometri della scorsa edizione. È confermata la camminata a passo libero che scatterà alle 10:00. Per tutti i partecipanti e gli accompagnatori non mancherà il terzo tempo finale con il pasta party.

La 6 ore e la 8 ore sono entrambe prove del Grand Prix Iuta 2024 di Ultramaratona e del Criterium Regionale Zona Centro e Centro – Sud. La 6 ore e la 8 ore fanno parte del circuito Ultra Abruzzo su strada, sabbia e trail.

L’elemento centrale di questa edizione è la solidarietà con il ricavato dell’iscrizione che verrà devoluto a favore della Missione in Burkina Faso delle Opere Missionarie Francescane.

Ad ogni partecipante verrà consegnata la maglia celebrativa con il logo dell’evento insieme al pacco gara con l’aggiunta della medaglia da finisher per chi si iscrive alla 6 ore e alla 8 ore.

Paola Zulli, presidente della Podisti Frentani: “Tutto il ricavato delle iscrizioni verrà devoluto alla missione del Burkina Faso e delle opere francescane, grazie alla preziosa intermediazione di Antonio Valentini, ideatore del Correre sulle Orme di San Francesco, e all’impegno e alla passione che mettiamo nell’organizzare gli eventi non può mancare questo di domenica prossima perché riusciamo a fare beneficienza. Rispetto al 2023 abbiamo inserito la novità dei 33 giri in sostituzione della 10 chilometri per coloro che vogliono prepararsi per le mezze maratone o per le maratone di fine stagione”.

Le procedure di iscrizione sono disponibili su TimingRun a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=280