A Guarenna di Casoli lo spettacolo del 29Â° Trofeo San Francesco

A coronamento di una stagione che l’ha visto in prima linea nell’organizzazione del Valle del Gogna Gold Race, del Trofeo Padre Giuseppe e del Trofeo Giuseppe Fantini, il sodalizio Asd Guarenna 3.0 si rimbocca le maniche per mettere in cantiere domenica 15 settembre la 29^ edizione del Trofeo San Francesco.

Una manifestazione di sicuro successo e dallo spettacolo garantito, alla soglia del trentennale, pronta a far calare il sipario sull’attività organizzativa del sodalizio presieduto da Filippo Rossetti con la classica di fine estate più ambita dai corridori Juniores a livello regionale ed extra-regionale.

Con validità di Campionato provinciale Juniores FCI Chieti, la partenza è fissata alle 14:00 dalla località di Guarenna Nuova a Casoli. Si gareggia sulla distanza di 114 chilometri su un doppio circuito: il primo di 13,2 chilometri (Piano delle Vigne, Selva Piana, Vicenne, Selva di Altino e Guarenna Nuova) da ripetere sei volte e un secondo di 10,2 chilometri da fare due volte comprendente la salita da Colle Marco a Casoli paese.

Grazie a questa corsa e a quelle organizzate nella prima parte di stagione, il ciclismo continua ad avere notorietà nell’Aventino – Val di Sangro, territorio che ha dato i natali a tanti corridori che sono arrivati al professionismo, zona di nascita anche di una ragazza promettente a livello nazionale nella categoria juniores: Elena De Laurentiis, classe 2007 di Altino e cresciuta ciclisticamente con i colori dell’Acd Guarenna, fresca di convocazione agli Europei nelle Fiandre in Belgio, sia nella gara a cronometro che in quella su strada con la rappresentativa azzurra del cittì Paolo Sangalli.

Credit fotografico Bruno Di Renzo