Campionati Italiani Giovanili Vela, finale entusiasmante con vento medio-forte tra 15 e 20 nodi da Scirocco

Gran finale con una giornata di vela champagne a Pescara per i Campionati Italiani Giovanili delle classi in Doppio, la Regata FIV organizzata dal Circolo Nautico Pescara 2018, con la collaborazione dell’ASD Svagamente e della Lega Navale Italiana di Pescara. A dispetto delle previsioni, in tarda mattinata si è alzato un vento di Scirocco che rapidamente ha raggiunto i 12-13 nodi, per poi stabilizzarsi sui 15 nodi di base con raffiche a 20 nodi e conseguente onda formata. Condizioni spettacolari che hanno confermato il 100% delle regate in programma per tutte le classi, con ben quattro prove per tutte le classi e tre per i 420.

Un successo per l’organizzazione e per i Comitati di Regata, un bel ricordo di questo campo di gara per i 562 velisti dai 14 ai 18 anni impegnati nel campionato. La regata va in archivio con l’assegnazione di 11 titoli italiani giovanili e relativi podi, oltre ad altri premi e podi nelle diverse categorie di età e tipologia di equipaggi secondo la Normativa per le varie classi. Qui sotto tutte le classifiche, i titoli, i podi e gli altri premi di categoria. Gli abruzzesi Carlo Maria D’Amico e Alberto Dell’Atti (Svagamente) sono campioni italiani assoluti categoria Hobie Dragoon mentre l’equipaggio di Caterina Dall’Olio e Camilla Di Tullio (Svagamente) è risultato primo classe Hobie Cat 16 Spi femminile. Terzo gradino del podio nel Nacra 15 under 19 Vincenzo Sebastiani e Marta Fiorenza (Svagamente).

La cerimonia di premiazione che ha la penultima Regata FIV del 2024 si è svolta al Marina di Pescara presso il FIVillage, sul palco del quale sono intervenuti insieme al Presidente FIV Francesco Ettorre anche il Presidente del Consiglio Regionale Abruzzo Lorenzo Sospiri e il Sindaco di Pescara Carlo Masci. Entrambe le istituzioni hanno supportato l’evento sportivo che ha portato sul mare abruzzese tanti giovani atleti che esprimono il movimento della vela italiana leader a livello internazionale.

A premiare i tanti podi festosi sul palco sono intervenuti, tra gli altri, anche il presidente del CONI Abruzzo Enzo Imbastaro, il consigliere federale Nadia Meroni, il segretario generale FIV Alberto Volandri, il presidente della IX Zona Domenico Guidotti e quello della II Zona Andrea Leonardi, il presidente del Marina di Pescara Gianni Taucci, il presidente di Svagamente Mauro Di Feliciantonio e il rappresentante della LNI Pescara Marcello Sonaglia.