Torna l'evento di beneficenza "Una schiacciata per Serena"

L'associazione “Insieme Per Serena”, patrocinata dal Comune di Lanciano ha organizzato per Sabato 7 Settembre alle ore 15 presso il palazzetto dello sport di Lanciano la seconda edizione "friends" del torneo dedicato a Serena denominato appunto "Una schiacciata per Serena" , con in campo amici, avversari, vecchie glorie della pallavolo Lancianese e non solo, musica e intrattenimento, ospiti a sorpresa, tutti uniti per Beneficenza e solidarietà.

Lei Serena, studentessa lancianese che nel 2011 fu colpita da un morbillo tardivamente diagnosticato che le causò gravi danni neurologici quando allora aveva appena 22 anni. Attualmente vive in uno stato semivegetativo o di minima coscienza.

La nostra iniziativa nasce per ricordare l'impegno e la dedizione con cui "Serena" si dedicava alla pallavolo, facendo rivivere questi momenti per mezzo dei suoi amici, dato che oggi lei non può più prendere parte personalmente.

Questa edizione fa seguito alla precedente svoltasi con una grande cornice di pubblico e partecipazione, in cui all'evento risposero oltre 50 ex atleti amici di Serena e della Pallavolo, Arbitri Allenatori e dalla quale furono donati addirittura 6 fasciatoi al Reparto di Pediatria Infantile dell'Ospedale Renzetti di Lanciano.

Speriamo di creare un evento che si ripeta annualmente e che possa, nel nostro piccolo contribuire a tenere vivo il nome di Serena, ad aiutare l'associazione con la raccolta fondi, e destinare i ricavati ad associazioni bisognose come la nostra, per questo la famiglia invita la cittadinanza tutta a partecipare per passare un pomeriggio di sport, per beneficenza , per Serena.